Левитс: санкции показали, что у нас нет политической воли навести порядок в государстве

"Мы сумели собраться только после давления извне, хотя это должны были быть наши собственные инициатива и желание", - сказал президент.

"Возникает вопрос, почему мы не сделали это сами, если знаем, что санкции были наложены за действия, которые не выполнялись в течение 15 лет. Думаю, этот случай станет хорошим уроком не только для политиков, но и для всякого гражданина Латвии, который должен критически подумать над тем, какие партии поддержать на выборах", - сказал Левитс.