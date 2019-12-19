Чт, 19.12.2019
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Левитс: санкции показали, что у нас нет политической воли навести порядок в государстве

Эгил Левитс

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

После введения санкций Управления по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) против одного физического и четырех связанных с ним юридических лиц стало ясно, что в Латвии недостаточно политической воли для наведения порядка в государстве, и это делается только после давления со стороны, заявил сегодня в интервью Латвийскому радио президент Латвии Эгил Левитс. 

Он с сожалением признал, что пришел к такому выводу именно после введения санкций.

"Мы сумели собраться только после давления извне, хотя это должны были быть наши собственные инициатива и желание",  - сказал президент. 

"Возникает вопрос, почему мы не сделали это сами, если знаем, что санкции были наложены за действия, которые не выполнялись в течение 15 лет. Думаю, этот случай станет хорошим уроком не только для политиков, но и для всякого гражданина Латвии, который должен критически подумать над тем, какие партии поддержать на выборах", - сказал Левитс. 

На вопрос, будет ли этот случай иметь серьезные последствия для политического имиджа Латвии, Левитс ответил утвердительно. Однако надо также понять, что это прекрасный урок, и самим показать, что мы способны навести порядок в своем государстве, добавил президент . 

Как уже сообщалось, вчера вечером OFAC объявило о снятии санкций с управления Вентспилсского свободного порта и  Вентспилсского порта. 

OFAC не изменило решения о санкциях против Агентства развития Вентспилса, Ассоциации развития бизнеса и Латвийской ассоциации транзитного бизнеса. 

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