На внеочередных выборах в Рижскую думу может стартовать и Гобземс

В политических кулуарах неофициально прозвучало, что Гобземс может вступить в партию Alternative, которую в свое время создал бывший депутат Европарламента Александр Мирский. Эта партия вместе с SDK Dzimtene, представителем которой являлся "антифашист" Янис Кузинс, образуют объединение "За альтернативу".

В свою очередь ранее представители Фракции независимых депутатов ранее высказывались, что планируют вступить и "оживить" неактивное сейчас политическое объединение, и Alternative соответствует такому описанию, так как примерно год назад KNAB через суд пытался на время остановить деятельность этой политической силы.

Руководитель Фракции независимых депутатов Валерий Петров агентству LETA возможное сотрудничество с Гомбемсом комментировать отказался, указав, что фракция презентуют "свою партию" в середине января.

По его словам, уже сейчас в партии насчитывается более 300 членов, среди которых как бывшие политики, так и новые члены.

В свою очередь Гобземс сказал, что пока не ответит, будет ли стартовать на внеочередных выборах в Рижскую думу, если такие пройдут.

Политик призвал быть терпеливыми и подождать, "чтобы интрига сохранилась до последнего момента", а также призывал не делить "шкуру медведя, пока медведь еще в лесу".