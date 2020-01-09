СФР: некоторые банки должны серьезно обдумать свои действия

Она пояснила, что СФР уделяет внимание деятельности всех работающих в Латвии банков, однако некоторым из них нужно серьезно обдумать свои действия, иначе все "может закончиться неприятным образом".

"Да, нам кажется, что некоторые банки или все еще не поняли, или проверяют границы, или в каком-то смысле все еще считают, что вечеринка продолжается. Именно поэтому есть несколько банков, в отношении которых мы проводим стратегический анализ. До сих пор есть несколько банков, которым стоит серьезно задуматься о том, не пришел ли момент прекратить то, что они делают, в противном случае это может закончиться самым неприятным образом", - подчеркнула Знотиня.

Говоря об уголовных делах о легализации преступно нажитых средств, Знотиня заявила, что актуальной остается проблема чересчур долгих судебных процессов, и она хотела бы видеть больший энтузиазм и активность судов в отношении подобных дел.

В 2017 году было открыто 104 уголовных дела о легализации преступно нажитых средств, в 2018 году - 188 дел, а в 2019 году - 218 дел.

В суд в 2017 году было передано 33 таких дела, в 2018 году - 54 дела, а по состоянию на октябрь 2019 года - 82 дела.