В Беларуси все еще действует смертная казнь. К ней приговорили двух братьев

Беларусь - единственная страна в Европе и СНГ, где действует смертная казнь. Первый в этом году смертный приговор в пятницу, 10 января, вынес Могилевский областной суд.
К смертной казни приговорили двух жителей Могилевской области, признанных виновными в убийстве - это братья Илья и Станислав Костевы, которые убили свою учительницу. А потом подожгли ее дом.
По сообщениям белорусского правозащитного центра "Весна", на суде братья Костевы признали свою вину и раскаялись.
Отмечается, что вынесенный смертный приговор приговор еще может быть обжалован в суде высшей инстанции.
За весь прошлый год в Беларуси казнили троих приговоренных к смертной казни. Еще троим жителям страны были вынесены смертные приговоры.