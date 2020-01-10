В Беларуси все еще действует смертная казнь. К ней приговорили двух братьев

К смертной казни приговорили двух жителей Могилевской области, признанных виновными в убийстве - это братья Илья и Станислав Костевы, которые убили свою учительницу. А потом подожгли ее дом.

По сообщениям белорусского правозащитного центра "Весна", на суде братья Костевы признали свою вину и раскаялись.

Отмечается, что вынесенный смертный приговор приговор еще может быть обжалован в суде высшей инстанции.