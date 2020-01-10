Пт, 10.01.2020
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В Беларуси все еще действует смертная казнь. К ней приговорили двух братьев

ФОТО: AFP/SCANPIX

Беларусь - единственная страна в Европе и СНГ, где действует смертная казнь. Первый в этом году смертный приговор в пятницу, 10 января, вынес Могилевский областной суд.

К смертной казни приговорили двух жителей Могилевской области, признанных виновными в убийстве - это братья Илья и Станислав Костевы, которые убили свою учительницу. А потом подожгли ее дом.

По сообщениям белорусского правозащитного центра "Весна", на суде братья Костевы признали свою вину и раскаялись.

Отмечается, что вынесенный смертный приговор приговор еще может быть обжалован в суде высшей инстанции.

За весь прошлый год в Беларуси казнили троих приговоренных к смертной казни. Еще троим жителям страны были вынесены смертные приговоры.

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