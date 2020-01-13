6 вещей, о которых нужно помнить, отправляясь в путешествие в теплые страны

Однако прежде чем отправиться в далекие края, важно должным образом подготовиться! Советами о том, что взять с собой и чего лучше избегать, делится сертифицированный фармацевт Марите Шукеле.

#1 Вакцинация

"Первое, что нужно сделать перед путешествием - выяснить, надо ли вакцинироваться перед посещением конкретной страны. Это можно узнать, связавшись с Латвийским центром инфектологии. Кроме того,

чтобы избежать лишних хлопот в случае внезапного заболевания или травмы, перед поездкой следует приобрести полис страхования путешествия",

- предупреждает фармацевт Марите Шукеле.

#2 Подготовка аптечки

Собираясь в путешествие, нужно убедиться в достаточном запасе необходимых в повседневной жизни медикаментов от хронических заболеваний, например, для лечения болезней сердца, астмы, сахарного диабета. Для этого следует вовремя сходить к врачу, поставить его в известность о планируемом путешествии и заглянуть в аптеку.

В дорожную аптечку следует положить и безрецептурные медикаменты: обезболивающие, противоаллергенные, а также средства от простуды.

Из-за изменения условий окружающей среды и пищевых привычек вероятны и проблемы с животом. Для улучшения пищеварения пригодятся энзимные препараты, тогда как при поносе помогут пробиотики и абсорбирующие средства, например, активированный уголь. Неопытные путешественники редко задумываются о такой напасти, как запоры, однако в аптечку обязательно нужно включить стимулирующие перистальтику кишечника средства.

На случай травм могут пригодиться дезинфицирующие средства, например, перекись водорода, кроме того, нельзя забывать и о пластырях.

#3 Солнцезащитный крем

Находиться на солнце без солнцезащитного крема опасно: кожа может покраснеть, обгореть, появятся болезненные ощущения. В долгосрочной же перспективе таким образом можно заработать и более серьезные проблемы со здоровьем.

Самыми подходящими для не привыкшей к солнцу кожи будут кремы с максимальным защитным фактором - SPF 50, и понижать его можно лишь тогда, когда кожа уже привыкла к солнцу.

Если вы планируете отдыхать у воды, рекомендуется отдавать предпочтение водостойким кремам, однако следует иметь в виду, что и их после купания нужно наносить повторно. Лучше остановить свой выбор на уже известном креме, действие которого было проверено. Пригодятся также содержащие декспантенол кремы, которые способствуют восстановлению кожи после солнечного ожога.

#4 Выбор правильной одежды

Хотя это и может показаться мелочью, очень важно выбирать соответствующую одежду и обувь, так как это может повлиять и на самочувствие, и на здоровье. Одна из самых распространенных ошибок - положить в чемодан только что купленную обувь, что чревато мозолями, которые могут воспалиться и доставить массу неприятных моментов. Необходим и головной убор во избежание перегрева, а также солнечные очки для защиты глаз.

Погодные условия предугадать невозможно, да и в помещениях могут быть кондиционеры, так что даже на юга лучше захватить с собой что-то теплое.

#5 Подготовка к полету

В далеких перелетах длительностью пять и более часов, когда нет возможности подвигаться, ноги могут отечь. Чтобы этого избежать, рекомендуется двигать стопами и вставать на ноги при каждой возможности.

Во время полета могут пригодиться и компрессионные носки, в которых давление сильнее в области щиколотки, среднее в районе икр и самое слабое - в бедренной части ног.

Компрессионные носки улучшают кровоток в венах на ногах, вены не расширяются, клапаны лучше смыкаются, благодаря чему кровь не оттекает обратно и в ногах не скапливается лишняя жидкость. Уровень влажности в самолетах очень низкий, поэтому нужно пить много воды.

#6 Воду пить только из купленных бутылок

Рекомендуется пить воду исключительно из купленных в магазине бутылок, а не из-под крана в гостинице или в других публичных местах:

качество такой воды невозможно проверить, и она может содержать различные вирусы, бактерии и токсины. Для чистки зубов также лучше не использовать водопроводную воду.

Нужно обязательно тщательно мыть фрукты и овощи перед употреблением, и лучше есть их без кожуры. Необходимо несколько раз в день мыть руки с мылом или пользоваться влажными салфетками и дезинфицирующими гелями для рук.