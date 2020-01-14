Вт, 14.01.2020
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Овечкин обогнал великого Селянне и стал ближе к рекорду Гретцки

Александр Овечкин

ФОТО: AFP/SCANPIX

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил две шайбы в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Каролина Харрикейнс".

Матч завершился победой "Вашингтона" со счётом 2:0 - обе шайбы забросил 34-летний Овечкин.

Таким образом, российский форвард довёл количество голов в НХЛ до 686 и в списке лучших снайперов обогнал легендарного финского хоккеиста Теему Селянне, у которого было 684 гола.

Теперь от десятки лучших снайперов НХЛ Овечкина отделяет четыре шайбы - топ-10 замыкает канадец Марио Лемье (690 голов). На первом месте в этом списке другой канадец - Уэйн Гретцки (894).

Добавим, что в текущем сезоне Овечкин в регулярном чемпионате НХЛ забросил 28 шайб, а также сделал 16 результативных передач.

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