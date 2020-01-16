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"Не дай бог!": Лукашенко пошутил о встрече белорусов и латышей на льду

ФОТО: President.gov.by

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в четверг, 16 января, после встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко подарил ему хоккейный свитер латвийской сборной.

На белом джерси вышиты первый номер и фамилия главы государства.

Президент Беларуси в свою очередь подарил премьер-министру Латвии статуэтку одного из символов страны - зубра.

Хоккейный свитер сборной Латвии Кришьянис Кариньш привез неспроста: в 2021 году Минск и Рига проведут чемпионат мира по хоккею.

Его проведение обсуждалось в числе других тем на переговорах во Дворце Независимости.

По словам премьер-министра, с латвийской стороны в плане подготовки к чемпионату все идет по плану.

"Мы крайне рады возможности проводить в следующем году чемпионат по хоккею вместе с вами, - подчеркнул он. - И что особенно приятно: белорусская и латвийская команда в разных дивизионах, поэтому, может, в конце чемпионата мы встретимся в Минске".

"Не дай бог!" - шутя, отреагировал Александр Лукашенко.

Он пояснил, что латвийцы в последнее время принесли белорусам много неприятностей на льду, поэтому в Минске этой встречи будут остерегаться.

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