"Не буду рожать, хочу кесарево": гинекологи Латвии бьют тревогу - какие риски, знаете?

Столь сильное, что единственным способом остановить его и спасти жизнь матери будет удаление матки. Поэтому в этой ситуации лучший способ, как появиться на свет ребенку, - это кесарево сечение".

Другие осложнения

Гинеколог Неллия Лиетувиете знает из своей повседневной врачебной практики, что после кесарева сечения возможно воспаление матки. "Бывает, что матка воспаляется и после естественных родов, однако после кесарева сечения это намного серьезнее.

Инфекция может попасть из полости матки в брюшную полость и вызвать перитонит - воспаление брюшины, а это уже крайне серьезно.

Иногда в шраме, оставшемся после кесарева сечения, чаще всего в передней стенке живота, апоневрозе (пленке, покрывающей внутренние органы живота), может развиться эндометриоз, который ежемесячно становится причиной очень выраженной боли, и тогда снова необходимо хирургическое вмешательство".

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Гинеколог Неллия Лиетувиете называет и другие осложнения. Как и после любой операции, после кесарева сечения обычно образуются спайки. Возможны повреждения соседних органов. Бывают осложнения, которые связаны с анестезией... "Это случается редко, - говорит гинеколог, - но

при кесаревом сечении осложнения бывают чаще, и с этим нужно считаться. Особенно если в Латвии кесарево сечение так часто делается по желанию пациенток".

Гинеколог еще раз подчеркивает: решение о том, как женщине рожать, принимают специалисты.

Защищает ли кесарево сечение ребенка?

Это еще один распространенный миф. Н. Лиетувиете рассказывает, что плановое кесарево сечение защищает ребенка от трудного путешествия по родовым путям, но не предохраняет от проблем со здоровьем, возникших до родов. Также извлечение ребенка из матки не всегда бывает успешным и может вызвать нарушения здоровья у новорожденного. "Ребенку намного полезнее появиться на свет по естественным родовым путям.

Там он встречается с материнской микрофлорой, которая укрепляет иммунитет малыша и делает его намного более устойчивым к воздействию окружающей среды".

Когда без кесарева сечения не обойтись?

"У кесарева сечения есть свои показания - серьезные причины медицинского характера, когда операция необходима. В частности, когда во время родов существует угроза жизни или здоровью матери или ребенка", - подчеркивает гинеколог.

И приводит примеры: У беременной отслаивается плацента.

Неправильное положение плода в матке, которое не позволяет ребенку родиться естественным способом.

Преждевременные роды.

Кислородное голодание у ребенка, выпадение пуповины, когда она выскальзывает через шейку матки и влагалище до рождения, что может препятствовать кровоснабжению.

Слабая родовая деятельность, которая замедлилась или полностью прекратилась, и другие серьезные причины медицинского характера.

"В таких случаях проводится операция кесарева сечения", - отмечает специалит и подчеркивает, что этот вариант появления ребенка на свет следует оставить лишь для чрезвычайных ситуаций.

Совет фармацевта

Фармацевт BENU Aptieka Занда Озолиня подчеркивает, что после кесарева сечения шву требуется особый уход, так как это глубокий и серьезный разрез.

Необходимые медикаменты после операции порекомендует и назначит врач, однако сама женщина тоже должна очень внимательно следить за тем, как заживает рана.

Для обработки нужны соответствующие средства - лучше всего подойдут аэрозоли с серебром для обработки ран. Они обладают антибактериальным действием и позволяют избежать воспалений, а также способствуют более быстрому и легкому заживанию.

Следует обязательно помнить о том, что кесарево сечение - очень серьезная операция, поэтому после нее нужно тщательно следить за состоянием своего здоровья и самочувствием и при любых сомнениях незамедлительно обращаться за советом к врачу.