Стали известны соперники сборной Латвии в товарищеских матчах в марте

Сначала сборной предстоит помериться силами с Черногорией 26-го марта, а затем 30-го или 31-го марта пройдёт матч против Сан-Марино. Это будут первые игры сборной под руководством нового главного тренера Дайниса Казакевича.

В выездной тренировочный лагерь сборная Латвии отправится 23-го марта.

ЛФФ сообщает, что сборная Латвии получила несколько предложений о проведении проверочных матчей от других европейский сборных, были также приглашения в Азию. Однако, тщательно рассмотрев все предложения и взвесив все "за" и "против", решение было принято в пользу сборной Черногории (64-е место в рейтинге ФИФА) и сборной Сан-Марино (209-е место).

Подобный концепт, когда во время тренировочного лагеря одна игра проходит с более мощным противником, а другая с номинально более слабым, считается достаточно оптимальным как для развития команды в целом, так и в контексте календаря игр на 2020-й год, сообщает ЛФФ.

Латвийская сборная играла против Черногории всего один раз, потерпев неудачу со счётом 0:2. С командой Сан-Марино, в свою очередь, сборная встречалась четыре раза - три победы и одна ничья, с общей разницей забитых и пропущенных мячей 6:1.