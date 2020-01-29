Премьер: портам надо было лучше готовиться к сокращению грузопотока из России

Премьер подчеркнул, что переживающее тяжелые времена предприятие Latvijas dzelzceļš связано с крупными портами - Ригой и Вентспилсом. Хотя уже на протяжении многих лет было известно, что Россия развивает свои порты, поэтому латвийским портам нужно к этому готовиться, этого явно не произошло, сказал Кариньш.

Сейчас, например, руководитель Рижского порта говорит, что на его территории можно было бы развивать производство, но об этом нужно было подумать еще несколько лет назад, отметил руководитель правительства.

Он скептически высказался о возможности создавать государственные портовые терминалы, что предложил обсудить министр сообщения Талис Линкайтс. Премьер считает, что привлечением грузов должны заниматься частные предприниматели, и удивлен, что активность с их стороны невелика, хотя правительство старается строить хорошие отношения, например, с Белоруссией.

Ранее TVNET сообщал, что из-за уменьшения грузооборота возможны изменения и в структуре концерна Latvijas dzelzceļš, помимо массового сокращения сотрудников (планируют уволить 1500 человек).