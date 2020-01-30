Чт, 30.01.2020
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Каменских будоражит фанатов соблазнительными фото в бикини

ФОТО: скриншот instagram.com/kamenskux

Популярная украинская певица и телеведущая Настя Каменских после Нового года отправилась в Мексику, где наслаждается теплом, не забывая делиться с поклонниками чувственными фото и видео.
 

Кадры, которыми Каменских делится в своем Instagram, неизменно вызывают восторг и будоражат сердца сильной половины человечества.

"Для меня очень важно иногда побыть в уединении.

Такого рода остановки мне помогают упорядочить мысли, анализировать происходящее и ставить цели на будущее",

- написала Настя под солнечным фото, на котором позирует в белом бикини.

Нетрудно догадаться, что мужскую часть подисчиков 32-летней звезды ее соблазнительные формы впечатлили гораздо больше, чем размышления.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Стоит отметить, что Каменских нередко радует фанатов пикантными кадрами, на которых демонстрирует свои женственные формы. А почему бы и нет, когда есть чем похвастаться?!

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