Роналду установил исторический рекорд в Instagram

Португальский футболист туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, которому удалось набрать 200 миллионов подписчиков в Instagram.
"Вау 200 миллионов!!! Спасибо всем и каждому за то, что разделяете это путешествие со мной каждый день!", - написал Роналду.
У ближайшей преследовательницы футболиста, певицы Арианы Гранде, 173 миллиона подписчиков. Третью строчку занимает актёр Дуэйн Джонсон - 170 миллионов.
Главными конкурентами Роналду в Instagram среди футболистов являются аргентинец Лионель Месси (141 миллион подписчиков), а также бразилец Неймар (132 млн).