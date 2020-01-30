Чт, 30.01.2020
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Роналду установил исторический рекорд в Instagram

Криштиану Роналду

ФОТО: UK Sports Pics/SIPA/Scanpix

Португальский футболист туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, которому удалось набрать 200 миллионов подписчиков в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Вау 200 миллионов!!! Спасибо всем и каждому за то, что разделяете это путешествие со мной каждый день!", - написал Роналду.

У ближайшей преследовательницы футболиста, певицы Арианы Гранде, 173 миллиона подписчиков. Третью строчку занимает актёр Дуэйн Джонсон - 170 миллионов.

Главными конкурентами Роналду в Instagram среди футболистов являются аргентинец Лионель Месси (141 миллион подписчиков), а также бразилец Неймар (132 млн).

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