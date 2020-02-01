Бернис об обыске ABLV Bank: "Были ненужные элементы шоу"

"В рамках упомянутого дела банк еще с середины 2018 года сотрудничает с правоохранительными органами и предоставил всю необходимую информацию,

поэтому рейд во вторник [28 января], конечно, немного удивил. Видимо, соответствующие органы сочли, что это необходимо", - сказал Бернис.

В то же время он выразил надежду, что дело будет расследовано быстро и профессионально.

"Мобилизованы огромные ресурсы, в том числе привлечены иностранные консультанты, которым выплачиваются большие компенсации.

О профессионализме свидетельствует профессионально проведенный на этой неделе обыск, хотя в его рамках были фактически и ненужные элементы шоу", - сказал бывший руководитель ABLV Bank.

Галерея: Обыски в ABLV Bank

Кроме того, Бернис отметил, что берет на себя полную ответственность за то, как работал ABLV Bank.

"В банке, особенно в последние его годы работы, были введены самые строгие требования и в сфере противодействия отмыванию денег, и в отношении этики и законопослушности сотрудников. Если действительно имели место какие-либо нарушения, их, разумеется, важно расследовать, но в то же время нельзя до суда всех объявлять виновными.

Даже если кто-то подозревается, это не означает, что подозрения подтвердятся", - подчеркнул Бернис.

Он заверил, что акционеры банка со своей стороны продолжат сотрудничать со всеми заинтересованными органами, как и ликвидаторы.

"В целом мы надеемся быстро получить ясность и по этому, и по другим процессам, из которых ряд был возбужден по инициативе самого банка", - сказал Бернис.

Как сообщал TVNET, неотложные процессуальные действия в ABLV Bank на этой неделе проводили сотрудники прокуратуры по борьбе с оргпреступностью, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, налогово-таможенного управления Службы государственных доходов, Комиссии рынка финансов и капитала.

Прокуратура сообщила, что следственные действия связаны с легализацией в одном из кредитных учреждений преступно нажитых средств в размере не менее 50 млн евро.

Согласно материалам уголовного дела, организованная группа, в которую входили представители нескольких государств, в период с 2015 по 2018 год занималась легализацией преступных средств, в том числе производя перечисления за фиктивные сделки через одно из латвийских кредитных учреждений.

Следственные органы считают, что преступные действия организованной группы поддерживали сам банк и его сотрудники, не создавая препятствий для перечислений.

Дело заведено по двум статьям Уголовного закона - о подделке документов и о легализации преступно нажитых средств.

Уголовный процесс был начат в прошлом году, для его расследования была сформирована следственная группа. 19 октября прошлого года расследование переняла прокуратура по борьбе с оргпреступностью.

Как сообщил прокурор Дайнис Штейнбергс, по делу проходят 12 лиц, к которым применен статус лиц, имеющих право на защиту, в том числе к шести лицам применен статус подозреваемых, к пяти - статус лица, против которого начат уголовный процесс. Среди подозреваемых четыре гражданина других государств.