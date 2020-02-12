Налоги: министерства подготовили множество изменений

Разработанный министерствами документ об изменениях в налоговой политике на период с 2021 по 2025 год, имеющийся в распоряжении агентства LETA, предусматривает ряд реформ: изменение размера дифференцированного необлагаемого минимума и ставки подоходного налога с населения, уменьшение ставки налога на добавленную стоимость (PVN), прирост акциза на табачные изделия и увеличение пособий для семей с детьми.
Кроме того, планируется с 2021 года повысить минимальную зарплату с нынешних 430 до 500 евро.
Документ содержит предварительные предложения, которые еще будут обсуждаться с социальными партнерами.
План действий правительства предусматривает, что Минфин до 31 мая должен разработать основные принципы среднесрочной налоговой политики с целью повышения уровня жизни людей, содействия развитию народного хозяйства и международной конкурентоспособности.
Министерства предлагают два сценария прогрессивного подоходного налога, каждый из которых подразумевает еще ряд вариантов изменений существующей системы.
В первом варианте предлагается увеличить дифференцированный необлагаемый минимум, но не менять ставки подоходного налога и налога солидарности. Этот вариант предусматривает шесть различных сумм дохода, до которого применяется дифференцированный необлагаемый минимум.
В свою очередь сам дифференцированный необлагаемый минимум предлагается увеличить с 300 до 400 или 500 евро.
Первый вариант заключается в том, чтобы оставить сумму дохода, до которого применяется дифференцированный необлагаемый минимум, прежней, то есть 1200 евро в месяц, если дифференцированный необлагаемый минимум составит 400 евро. Это предложение затронуло бы 65% работающих жителей Латвии, а для госбюджета означало бы дополнительные расходы в размере 39 млн евро.
Второй вариант предусматривает увеличение суммы дохода, до которого применяется дифференцированный необлагаемый минимум, до 1500 евро в месяц, если дифференцированный необлагаемый минимум составит 400 евро.
Это предложение затронуло бы 75% работающих, а для госбюджета означало бы дополнительные расходы в размере 71 млн евро.
Третий вариант предусматривает увеличение суммы дохода, до которого применяется дифференцированный необлагаемый минимум, до 1800 евро в месяц, если дифференцированный необлагаемый минимум составит 400 евро. Это предложение затронуло бы 79-80% работающих, а для госбюджета означало бы дополнительные расходы в размере 98 млн евро.
Четвертый вариант предусматривает, что доход, до которого применяется дифференцированный необлагаемый минимум, составит 1200 евро в месяц, если дифференцированный необлагаемый минимум составит 500 евро. Это предложение затронуло бы 65% работающих, а для госбюджета означало бы дополнительные расходы в размере 74 млн евро.
Пятый вариант предусматривает увеличение дохода, до которого применяется дифференцированный необлагаемый минимум, до 1500 евро в месяц, если дифференцированный необлагаемый минимум составит 500 евро. Это предложение затронуло бы 75% работающих, а для госбюджета означало бы дополнительные расходы в размере 114 млн евро.
В свою очередь шестой вариант предусматривает увеличение дохода, до которого применяется дифференцированный необлагаемый минимум, до 1800 евро в месяц, если дифференцированный необлагаемый минимум составит 500 евро. Это предложение затронуло бы 79-80% работающих жителей Латвии, а для госбюджета означало бы дополнительные расходы в размере 148 млн евро.
В результате реализации этих предложений нетто-зарплата работающего жителя Латвии увеличится на 20-29 евро в зависимости от того, какой из вышеупомянутых шести вариантов будет выбран.
Второй сценарий прогрессивности подоходного налога включает отмену дифференцированного необлагаемого минимума и налога солидарности и изменение ставок подоходного налога. В данном случае для обсуждения также предлагаются два варианта.
Первый вариант предусматривает не применять подоходный налог к доходам до 310 евро в месяц, установить для доходов от 310 до 1000 евро в месяц ставку подоходного налога в размере 20%, для доходов от 1000 евро до 4000 евро - в размере 25%, а для доходов свыше 4000 - в размере 36%.
Негативное фискальное влияние реализации этого варианта на бюджет составило бы около 200 млн евро.
Второй вариант предполагает не применять подоходный налог к доходам до 500 евро в месяц, установить для доходов от 500 до 1200 евро в месяц ставку подоходного налога в размере 21%, для доходов от 1200 евро до 4500 евро - в размере 25%, а для доходов свыше 4500 евро - в размере 37%.
Негативное фискальное влияние реализации этого варианта на бюджет составило бы около 470 млн евро.
Уменьшение ставки PVN
Так же стоит отметить, что среди возможных изменений - уменьшение налога на добавленную стоимость (PVN) на медикаменты, газеты, отдельные продукты питания и услуги ресторанов. Это предусматривает разработанный министерствами документ об изменениях в налоговой политике на период с 2021 по 2025 год.
Изменения пособий для семей
Кроме того, предложения предусматривают увеличение семейных пособий. По предварительным оценкам, госбюджету это могло бы обойтись в дополнительную сумму от 81 до 97 млн евро.
Первый вариант предусматривает изменение системы государственных семейных пособий, отказавшись от доплат к пособию за нескольких детей в семье. Предлагается на одного ребенка платить пособие в размере 25 евро, на двух детей - 100 евро, на трех детей - 300 евро, а за каждого следующего ребенка - 100 евро. Негативное влияние этого предложения на государственный бюджет оценивается в 97 млн евро.
Второй вариант предусматривает платить на одного ребенка пособие в размере 25 евро, на двух детей - 100 евро, на трех детей - 225 евро, а за каждого следующего ребенка - 75 евро. Негативное влияние этого предложения на государственный бюджет оценивается в 81 млн евро.
Третий сценарий предусматривает сохранение существующей системы, но отказ от применения льгот за имеющихся на иждивении детей. В то же время предлагается дополнительно выплачивать работающим людям новое пособие на детей в размере 50 евро. В настоящее время на первого ребенка выплачивается пособие в размере 11,38 евро, за второго - 22,76 евро, за третьего - 34,14 евро, а за четвертого и каждого следующего - 50,07 евро. Негативное влияние этого предложения на государственный бюджет оценивается в 30-45 млн евро.
Увеличение ставки акцизного налога на табак
Предложения предусматривают, в частности, повышение ставки акциза на сигареты в 2021 году на 5%, что повысит цену одной пачки сигарет на 0,15 евро. В 2022 году акциз на сигареты повышать не планируется, а в 2023 году прирост ставки вновь составит 5%.