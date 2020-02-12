Налоги: министерства подготовили множество изменений

Кроме того, планируется с 2021 года повысить минимальную зарплату с нынешних 430 до 500 евро.

Документ содержит предварительные предложения, которые еще будут обсуждаться с социальными партнерами.

План действий правительства предусматривает, что Минфин до 31 мая должен разработать основные принципы среднесрочной налоговой политики с целью повышения уровня жизни людей, содействия развитию народного хозяйства и международной конкурентоспособности.

Министерства предлагают два сценария прогрессивного подоходного налога, каждый из которых подразумевает еще ряд вариантов изменений существующей системы.

В первом варианте предлагается увеличить дифференцированный необлагаемый минимум, но не менять ставки подоходного налога и налога солидарности. Этот вариант предусматривает шесть различных сумм дохода, до которого применяется дифференцированный необлагаемый минимум.

В свою очередь сам дифференцированный необлагаемый минимум предлагается увеличить с 300 до 400 или 500 евро.

Первый вариант заключается в том, чтобы оставить сумму дохода, до которого применяется дифференцированный необлагаемый минимум, прежней, то есть 1200 евро в месяц, если дифференцированный необлагаемый минимум составит 400 евро. Это предложение затронуло бы 65% работающих жителей Латвии, а для госбюджета означало бы дополнительные расходы в размере 39 млн евро.

Второй вариант предусматривает увеличение суммы дохода, до которого применяется дифференцированный необлагаемый минимум, до 1500 евро в месяц, если дифференцированный необлагаемый минимум составит 400 евро.

Это предложение затронуло бы 75% работающих, а для госбюджета означало бы дополнительные расходы в размере 71 млн евро.

Третий вариант предусматривает увеличение суммы дохода, до которого применяется дифференцированный необлагаемый минимум, до 1800 евро в месяц, если дифференцированный необлагаемый минимум составит 400 евро. Это предложение затронуло бы 79-80% работающих, а для госбюджета означало бы дополнительные расходы в размере 98 млн евро.

Четвертый вариант предусматривает, что доход, до которого применяется дифференцированный необлагаемый минимум, составит 1200 евро в месяц, если дифференцированный необлагаемый минимум составит 500 евро. Это предложение затронуло бы 65% работающих, а для госбюджета означало бы дополнительные расходы в размере 74 млн евро.

Пятый вариант предусматривает увеличение дохода, до которого применяется дифференцированный необлагаемый минимум, до 1500 евро в месяц, если дифференцированный необлагаемый минимум составит 500 евро. Это предложение затронуло бы 75% работающих, а для госбюджета означало бы дополнительные расходы в размере 114 млн евро.

В свою очередь шестой вариант предусматривает увеличение дохода, до которого применяется дифференцированный необлагаемый минимум, до 1800 евро в месяц, если дифференцированный необлагаемый минимум составит 500 евро. Это предложение затронуло бы 79-80% работающих жителей Латвии, а для госбюджета означало бы дополнительные расходы в размере 148 млн евро.

В результате реализации этих предложений нетто-зарплата работающего жителя Латвии увеличится на 20-29 евро в зависимости от того, какой из вышеупомянутых шести вариантов будет выбран.

Второй сценарий прогрессивности подоходного налога включает отмену дифференцированного необлагаемого минимума и налога солидарности и изменение ставок подоходного налога. В данном случае для обсуждения также предлагаются два варианта.