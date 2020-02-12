Суд оставил на свободе парня, который избил и облил кипятком старика

Том Янис Звериньш признан виновным в нанесении телесных повреждений средней тяжести. Суд назначил наказание в виде условного лишения свободы на шесть месяцев, с проверочным сроком на год. Решение суда еще не вступило в силу и его можно оспорить.

Согласно Уголовному закону, за такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет, принудительные работы или штраф, сообщает агентство LETA.

В ноябре 2019 года в полицию поступила информация, что в Вецпиебалгском крае некий человек нанес увечья пожилому мужчине - облил его кипятком, предварительно избив. Пострадавший мужчина с многочисленными ожогами был доставлен в больницу.

По подозрению в нападении, в Вецпиебалге был задержан юноша 2000 года рождения. Ранее он не попадал в поле зрения полиции.