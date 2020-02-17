"Манчестер Сити" на два сезона отстранили от участия в еврокубках

Причина отстранения - нарушения финансового Fair Play. В заявлении УЕФА отмечается, что "Манчестер Сити" с 2012 по 2016 год завышал свои спонсорские доходы на счетах, а также в информации о безубыточности.

Помимо дисквалификации, английский клуб также будет вынужден выплатить штраф в размере 30 миллионов евро.

Сообщается, что решение УЕФА может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS). По информации The Athletic, срок дисквалификации может быть сокращён до одного года либо отменён совсем.

Daily Mail сообщает, что "Манчестер Сити" также может лишиться звания победителя чемпионата Англии сезона-2013/2014 - победителем Английской Премьер-Лиги (АПЛ) в таком случае будет признан "Ливерпуль", занявший второе место.