Избивала ногами и надолго запирала: в Эстонии приемную мать обвиняют в жестоком обращении с детьми

Согласно обвинению, она неоднократно, руками и ногами, била приемных детей в возрасте от 9 до 17 лет, а также запирала их на периоды, длившиеся от нескольких часов до нескольких дней. На основании статьи о незаконном лишении свободы, прокуратура упрекает обвиняемую также в «методах наказания», согласно которым она заставляла детей стоять на одном месте 12 или более часов подряд.

"Цель услуги замещающего ухода – поддержать оставшихся без родителей детей и предложить им похожие на семью условия проживания. У детей есть право на безопасную и способствующую развитию среду", - сказала ведущий прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Кристине Тамм.

"В уголовном порядке не накажут тех, кто просит ребенка успокоиться в другой комнате или запрещает ему вечером идти гулять с друзьями, это нормальная часть воспитания. Но ударить ребенка или запереть на длительное время в замкнутом пространстве - это уже преступление, которое требует вмешательства", - говорит ведущий прокурор.

Согласно обвинению, с пятью детьми обращались ненадлежащим образом с 2016-го по 2019 год. Уголовное дело было возбуждено в августе 2019 года после полученного из Департамента социального страхования сообщения о преступлении.

Проблему обнаружил сотрудник службы защиты детей, побеседовавший с девятилетним ребенком, который из этого семейного дома переехал жить в другую семью. Сразу были переселены и другие двое детей, проживавшие в этом семейном доме на основании договора услуги замещающего ухода.

В ходе расследования были найден доказательства в ненадлежащем обращении с тремя приемными детьми, также были обнаружены доказательства того, что еще с двумя ранее проживавшими в той семье детьми обращались ненадлежащим образом.

Также эту же женщину обвиняют в присвоении компьютера, велосипеда и других вещей уехавшего из семьи совершеннолетнего молодого человека.

В январе этого года обвиняемая тоже подала заявление о совершении преступления, согласно которому съехавший от нее молодой человек полтора года назад, осенью 2018 года, украл из ее кошелька деньги. На основании этого было начато уголовное расследование, которое еще не завершено.