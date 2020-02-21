Куда пропал Оскар Бартулис?

33-летний Бартулис присоединился к "Динамо" в октябре 2019 года и сразу стал одним из лидеров обороны. В текущем сезоне игрок в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) провёл 28 матчей, в который забросил одну шайбу и сделал семь результативных передач.

Свой последний матч за "Динамо" Бартулис провёл 6 января, когда выполнял обязанности капитана в игре против финского "Йокерита" (0:7). Вскоре после этого поражения появилась информация, что у Бартулиса травма. Несмотря на то, что игрок не выступает уже полтора месяца, его имя отсутствует в списке травмированных игроков "Динамо".

Пресс-секретарь рижского "Динамо" Янис Степитис в разговоре с TVNET рассказал, что Бартулис по-прежнему травмирован. Какое-то время назад ему сделали операцию на руке и сейчас он восстанавливается.

Интересно, что Бартулис не единственный, кто "пропал" из состава рижан. Травмированы также Мэтью Майоне и Никита Сетдиков, но оба они по каким-то причинам отсутствуют в списке травмированных.