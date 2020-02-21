Куда пропал Оскар Бартулис?

Один из лучших защитников рижского "Динамо" в этом сезоне Оскар Бартулис в последний раз выходил на лёд в начале января. Интересно, что хоккеист отсутствует в списке травмированных игроков латвийской команды. Куда же делся опытный защитник?
33-летний Бартулис присоединился к "Динамо" в октябре 2019 года и сразу стал одним из лидеров обороны. В текущем сезоне игрок в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) провёл 28 матчей, в который забросил одну шайбу и сделал семь результативных передач.
Свой последний матч за "Динамо" Бартулис провёл 6 января, когда выполнял обязанности капитана в игре против финского "Йокерита" (0:7). Вскоре после этого поражения появилась информация, что у Бартулиса травма. Несмотря на то, что игрок не выступает уже полтора месяца, его имя отсутствует в списке травмированных игроков "Динамо".
Пресс-секретарь рижского "Динамо" Янис Степитис в разговоре с TVNET рассказал, что Бартулис по-прежнему травмирован. Какое-то время назад ему сделали операцию на руке и сейчас он восстанавливается.
Интересно, что Бартулис не единственный, кто "пропал" из состава рижан. Травмированы также Мэтью Майоне и Никита Сетдиков, но оба они по каким-то причинам отсутствуют в списке травмированных.
В данный момент с списке травмированных игроков значится четыре хоккеиста - вратарь Андрей Макаров, защитники Нерюс Алишаускас и Кристап Зиле, а также нападающий Рихард Маренис. Врач "Динамо" Арис Айварс рассказала, что Маренис усердно работает над тем, чтобы вернуться к весеннему тренировочному лагерю сборной Латвии.