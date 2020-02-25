Ушла эпоха: созыв Рижской думы официально уволен

Всего в нынешнем созыве Рижской думы работали 60 депутатов из шести политических сил — "Единства", "За развитие/За!", "Согласие", "Честь служить Риге", Новой консервативной партии и VL-TB/LNNK.

Как уже писал RUS TVNET, президент Эгил Левитс сегодня провозгласил утвержденный Сеймом закон о роспуске Рижской думы. Закон предусматривает, что внеочередные выборы необходимо организовать в течение двух месяцев после роспуска думы, и планируется, что они состоятся 25 апреля.