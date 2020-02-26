Ср, 26.02.2020
Известно число коек, известно число карантинных мест, а также, что делать, если людей придется изолировать и лечить как в Риге, так и в регионах. Ильзе Винькеле, Министр здравоохранения
  • RUS TVNET
  • Гибрид
  • Авто
  • На многоэтажной парковке сломалось колесо. Торговый центр ответственности не несет
1

На многоэтажной парковке сломалось колесо. Торговый центр ответственности не несет

ФОТО: www.facebook.com/inga.varpina

Некая женщина отправилась за покупками в популярный торговый центр - заехала на многоэтажную автостоянку, где разбила колесо своего автомобиля - его невозможно отремонтировать. 

В сети Facebook Инга Варпиня написала, что такой ущерб ее автомобилю нанесло оборудование автостоянки, основная задача которого - предотвратить подобные поломки.

ФОТО: www.facebook.com/inga.varpina

Речь идет о трубах, которые находятся вдоль выезда с парковки. Их основная функция - держать машину на безопасном расстоянии от стены, чтобы транспортное средство не поцарапалось. Об этом сообщила руководитель торгового центра. 

ФОТО: www.facebook.com/inga.varpina

Однако на фотографиях видно, что причинить ущерб могут крепления - как диску, так и самой покрышке. Торговый центр отрицает свою ответственность. 

Последние новости

НАВЕРХ