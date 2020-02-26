На многоэтажной парковке сломалось колесо. Торговый центр ответственности не несет

В сети Facebook Инга Варпиня написала, что такой ущерб ее автомобилю нанесло оборудование автостоянки, основная задача которого - предотвратить подобные поломки.

ФОТО: www.facebook.com/inga.varpina

Речь идет о трубах, которые находятся вдоль выезда с парковки. Их основная функция - держать машину на безопасном расстоянии от стены, чтобы транспортное средство не поцарапалось. Об этом сообщила руководитель торгового центра.

ФОТО: www.facebook.com/inga.varpina