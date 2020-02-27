Лукашенко: Россия "навязывает" интеграцию Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко вновь указал на навязчивые призывы властей России "интегрироваться" и при этом сохранить "суверенитет и независимость" белорусской экономики. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщает агентство LETA.
По словам Лукашенко, Беларусь готова к реальной интеграции с Россией, однако Москва в последнее время оказывает давление на Минск.
"Непонятные толкотня и возня в вопросах интеграции начались после того, как страны разбогатели", — отметил глава Беларуси.
Как уже сообщал RUS TVNET, давление Москвы на Минск выросло уже несколько месяцев назад. Настаивая на более тесной интеграции, Россия остановила поставки нефти Беларуси, тогда как Лукашенко многократно обвинял Кремль в попытках добиться объединения государств.