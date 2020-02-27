Лукашенко: Россия "навязывает" интеграцию Беларуси

По словам Лукашенко, Беларусь готова к реальной интеграции с Россией, однако Москва в последнее время оказывает давление на Минск.

"Непонятные толкотня и возня в вопросах интеграции начались после того, как страны разбогатели", — отметил глава Беларуси.