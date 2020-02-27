"Наступил решающий момент". Глава ВОЗ о коронавирусе

В распространении коронавируса наступил "решающий момент", сообщил во время пресс-брифинга в четверг, 27 февраля, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрус Гебрейсиус.
Глава организации призвал страны удвоить усилия для ограничения распространения вируса.
"Мы находимся в очень деликатной ситуации, когда вспышка может принять любое направление — в зависимости от наших действий", — сказал председатель ВОЗ.
Как писал RUS TVNET, ранее Гебрейсиус заявил, что у вируса есть потенциал обрести характер пандемии.