Чт, 27.02.2020
Нельзя сказать, что у нас все ужасно плохо. Нет, конечно, но совершенно понятно, что мы не можем сравнивать [себя] с Германией или Швецией. У нас просто нет такой возможности. Уга Думпис, инфектолог

"Наступил решающий момент". Глава ВОЗ о коронавирусе

ФОТО: AFP / Scanpix

В распространении коронавируса наступил "решающий момент", сообщил во время пресс-брифинга в четверг, 27 февраля, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрус Гебрейсиус.

Глава организации призвал страны удвоить усилия для ограничения распространения вируса.

"Мы находимся в очень деликатной ситуации, когда вспышка может принять любое направление — в зависимости от наших действий", — сказал председатель ВОЗ.

Как писал RUS TVNET, ранее Гебрейсиус заявил, что у вируса есть потенциал обрести характер пандемии.

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