"Диевс, свети Латвию": Гудков продолжает удивлять латвийских поклонников

"Мои персики / Mani persiki", - написал в соцсети Гудков.

За сутки публикация собрала свыше 62 тысяч лайков.

Латвийские поклонники артиста были польщены и поспешили ответить Александру. Стоит заметить, что многие подписчики писали в комментариях именно на латышском языке.

"Ļoti skaisti persiki", "Tu esi mūsu saldais persiks!", "Наше деревце", "Родной латышский", "Wow, cik forši", "Завоевываем латвийскую аудиторию", "Диевс, свети Латвию", "Tu esi lielisks", "Apsveicam dzimsanas diena", "Ak Dievs, kādi skaisti persiki", - писали поклонники артиста.

На момент написания статьи фолловеры оставили около 117 комментариев. Часть из них поздравляли Гудкова с прошедшим днем рождения и отмечали его невероятный талант.

Стоит отметить, что пока не известно, с чем связан интерес артиста к латышскому языку.

Кроме того, остается неясным, почему Гудков написал про персики. Возможно, это как-то связано с тем, что он хочет остаться непонятным для многих.

В 2019 году журналист издания Esquire Сергей Яковлев задал артисту философский вопрос: "Кто ты?". Александр тогда долго думал и ответил: "Персик".