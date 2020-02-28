"Наймете на работу Андриса — звоните мне". Линда Мурниеце пожаловалась на бармена-вора

По словам Мурниеце, речь идет о неком бармене по имени Андрис.

"Он злоупотреблял нашим доверием. Воровал практически ежедневно, о чем мы узнали только теперь — спустя время", — написала глава гостиницы.

Она пояснила, что бармен использовал разные способы обмана — не пробивал чеки, когда кто-то из посетителей покупал выпивку за наличные деньги. Мужчина также расплачивался чужими кредитными картами, лгал как своим коллегам, так и клиентам.

"Да. Я признаюсь в своих ошибках. Не сидела и не караулила. Не справлялась. Есть подонки, которые этим могут воспользоваться.

Единственное, что я могу сделать сейчас — громко об этом заявить. И предупредить остальных", — с сожалением отметила Мурниеце.

"Если наймете на работу Андриса, звоните мне и уточняйте, не тот ли это бармен, с которым мне выпала честь поработать",