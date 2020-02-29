Сб, 29.02.2020
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"Все закончилось банально": Муцениеце поделилась переживаниями о разводе

Агата Муцениеце

ФОТО: https://www.instagram.com/agataagata/?hl=en

Напомним, актер Павел Прилучный и актриса Агата Муцениеце были парой на протяжении девяти лет. 24 февраля супруги объявили, что решили развестись. Женщина не удержалась и поделилась в соцсетях своими переживаниями. 

Актриса написала, что обещала, что не будет писать стихов, но все-таки написала. 

"И вот, вчера - уже вчера

Оно - необратимо, навсегда..

И день, сменяет ночь

И так по кругу

И стало вдруг привычным

Что ты держишь ее руку..." - писала Агата. 

Было понятно, что она тяжело переживает развод. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"И вроде все идёт нормально

Жизнь - захватила суета

Но все закончилось банально

И стала вдруг она - не та!

Мы можем лишь предположить

Как надо жить

Зачем творить,

Кого любить,

А может, быть или не быть?" - спрашивает в стихах она. 

В строчках Муцениеце намекнула, что примирение возможно:

"Но я упорно буду ждать.

Что ты постигнешь мудрость эту

Прошепчешь - любят вопреки

Прости меня..

И ты прости..." - отмечает Агата. 

Подписчики поддержали женщину. Они отметили, что стихотворение вышло очень трогательным и проникновенным. 

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