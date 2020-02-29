"Все закончилось банально": Муцениеце поделилась переживаниями о разводе

Актриса написала, что обещала, что не будет писать стихов, но все-таки написала.

"И вот, вчера - уже вчера

Оно - необратимо, навсегда..

И день, сменяет ночь

И так по кругу

И стало вдруг привычным

Что ты держишь ее руку..." - писала Агата.

Было понятно, что она тяжело переживает развод.

"И вроде все идёт нормально

Жизнь - захватила суета

Но все закончилось банально

И стала вдруг она - не та!

Мы можем лишь предположить

Как надо жить

Зачем творить,

Кого любить,

А может, быть или не быть?" - спрашивает в стихах она.

В строчках Муцениеце намекнула, что примирение возможно:

"Но я упорно буду ждать.

Что ты постигнешь мудрость эту

Прошепчешь - любят вопреки

Прости меня..

И ты прости..." - отмечает Агата.

Подписчики поддержали женщину. Они отметили, что стихотворение вышло очень трогательным и проникновенным.