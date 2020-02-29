"Все закончилось банально": Муцениеце поделилась переживаниями о разводе

Напомним, актер Павел Прилучный и актриса Агата Муцениеце были парой на протяжении девяти лет. 24 февраля супруги объявили, что решили развестись. Женщина не удержалась и поделилась в соцсетях своими переживаниями.
Актриса написала, что обещала, что не будет писать стихов, но все-таки написала.
"И вот, вчера - уже вчера
Оно - необратимо, навсегда..
И день, сменяет ночь
И так по кругу
И стало вдруг привычным
Что ты держишь ее руку..." - писала Агата.
Было понятно, что она тяжело переживает развод.
"И вроде все идёт нормально
Жизнь - захватила суета
Но все закончилось банально
И стала вдруг она - не та!
Мы можем лишь предположить
Как надо жить
Зачем творить,
Кого любить,
А может, быть или не быть?" - спрашивает в стихах она.
В строчках Муцениеце намекнула, что примирение возможно:
"Но я упорно буду ждать.
Что ты постигнешь мудрость эту
Прошепчешь - любят вопреки
Прости меня..
И ты прости..." - отмечает Агата.
Подписчики поддержали женщину. Они отметили, что стихотворение вышло очень трогательным и проникновенным.