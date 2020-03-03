В парке Победы зацвела сакура. Такого не было с Рождества

Отметим, что это уже второе цветение рижской сакуры в этом сезоне - в прошлый раз деревья начали цвести в конце декабря прошлого года - на Рождество, однако затем ударили небольшие морозы и цветение прекратилось. Если вы не успели в парк Победы тогда, то сейчас - самое время!