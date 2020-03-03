Вт, 3.03.2020
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В парке Победы зацвела сакура. Такого не было с Рождества

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

С наступлением марта и теплой погоды в Латвии начали оживать деревья и другие растения. Не осталась в стороне и сакура в парке Победы, которая начала цвести в полную силу!

Галерея: В парке Победы зацвела сакура

Отметим, что это уже второе цветение рижской сакуры в этом сезоне - в прошлый раз деревья начали цвести в конце декабря прошлого года - на Рождество, однако затем ударили небольшие морозы и цветение прекратилось. Если вы не успели в парк Победы тогда, то сейчас - самое время!

Галерея: В парке Победы на Рождество зацвела сакура

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