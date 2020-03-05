фото ⟩ Кроссовки с Гитлером: компанию Puma обвинили в нацизме

Новая модель кроссовок спортивного бренда Puma стала объектом обсуждения и шуток среди пользователей интернета. В дизайне модели Adrenaline Storm некоторые пользователи разглядели портрет фюрера Адольфа Гитлера.
Компания Puma столкнулась с жёсткой критикой, а некоторые даже упрекнули спортивный бренд в нацизме. Всё дело в том, что чёрные вставки напомнили пользователям интернета знаменитую причёску и усы нацистского лидера.
Скандал международного уровня вызвали кроссовки "Puma" (модель Storm Adrenaline), которые напомнили пользователям соцсетей портрет Адольфа Гитлера. Критики бренда сразу припомнили состоявшего в рядах НСДАП основателя фирмы, немца Рудольфа Дасслера. pic.twitter.com/nwkpAM5C5C— ОколоНоля (@redsquare2018) March 3, 2020
Отметим, что Адольф Гитлер не единственный известный человек, чей силуэт пользователи разглядели на кроссовках. Многим модель кроссовок напомнила классика русской литературы Николая Гоголя, а другим американского актёра Чарли Чаплина.
Пуму обвиняют в том, что их модель кроссовок STORM ADRENALINE — это замаскированный портрет Гитлepа— (Не)серьёзный МИД (@russiaspeaks) March 3, 2020
Какой Гитлер. Это Николай Гоголь!😁 pic.twitter.com/TACIJNyDCX
Ситуацию усугубляет ещё и то, что основателем компании Puma является Рудольф и Адольф Дасслеры, которые поддерживали нацистский режим и были членами НСДАП. Сама компания пока никак не комментирует шумиху, которая разразилась в Сети.
Кстати, это не первый случай, когда компания Puma подвергается критике. В 2011 году спортивному бренду даже пришлось публично извиняться и отозвать партию кроссовок, которые были выкрашены в цвета флага Объединенных Арабских Эмиратов. Власти ОАЭ тогда расценили новый дизайн кроссовок как оскорбление и посчитали, что люди будут "намеренно топтать символ их страны".