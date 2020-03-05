Чт, 5.03.2020
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фото ⟩ Кроссовки с Гитлером: компанию Puma обвинили в нацизме

Кроссовки Puma

ФОТО: EPA/Scanpix

Новая модель кроссовок спортивного бренда Puma стала объектом обсуждения и шуток среди пользователей интернета. В дизайне модели Adrenaline Storm некоторые пользователи разглядели портрет фюрера Адольфа Гитлера.

Компания Puma столкнулась с жёсткой критикой, а некоторые даже упрекнули спортивный бренд в нацизме. Всё дело в том, что чёрные вставки напомнили пользователям интернета знаменитую причёску и усы нацистского лидера.

Отметим, что Адольф Гитлер не единственный известный человек, чей силуэт пользователи разглядели на кроссовках. Многим модель кроссовок напомнила классика русской литературы Николая Гоголя, а другим американского актёра Чарли Чаплина.

Ситуацию усугубляет ещё и то, что основателем компании Puma является Рудольф и Адольф Дасслеры, которые поддерживали нацистский режим и были членами НСДАП. Сама компания пока никак не комментирует шумиху, которая разразилась в Сети.

Кстати, это не первый случай, когда компания Puma подвергается критике. В 2011 году спортивному бренду даже пришлось публично извиняться и отозвать партию кроссовок, которые были выкрашены в цвета флага Объединенных Арабских Эмиратов. Власти ОАЭ тогда расценили новый дизайн кроссовок как оскорбление и посчитали, что люди будут "намеренно топтать символ их страны".

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