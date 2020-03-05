фото ⟩ Кроссовки с Гитлером: компанию Puma обвинили в нацизме

Компания Puma столкнулась с жёсткой критикой, а некоторые даже упрекнули спортивный бренд в нацизме. Всё дело в том, что чёрные вставки напомнили пользователям интернета знаменитую причёску и усы нацистского лидера.

Скандал международного уровня вызвали кроссовки "Puma" (модель Storm Adrenaline), которые напомнили пользователям соцсетей портрет Адольфа Гитлера. Критики бренда сразу припомнили состоявшего в рядах НСДАП основателя фирмы, немца Рудольфа Дасслера. pic.twitter.com/nwkpAM5C5C — ОколоНоля (@redsquare2018) March 3, 2020

Отметим, что Адольф Гитлер не единственный известный человек, чей силуэт пользователи разглядели на кроссовках. Многим модель кроссовок напомнила классика русской литературы Николая Гоголя, а другим американского актёра Чарли Чаплина.

Пуму обвиняют в том, что их модель кроссовок STORM ADRENALINE — это замаскированный портрет Гитлepа



Какой Гитлер. Это Николай Гоголь!😁 pic.twitter.com/TACIJNyDCX — (Не)серьёзный МИД (@russiaspeaks) March 3, 2020

Ситуацию усугубляет ещё и то, что основателем компании Puma является Рудольф и Адольф Дасслеры, которые поддерживали нацистский режим и были членами НСДАП. Сама компания пока никак не комментирует шумиху, которая разразилась в Сети.