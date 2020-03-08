"Я держу все глубоко внутри": Дочь Анастасии Заворотнюк прервала молчание

Дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк прервала молчание и обратилась к подписчикам в Instagram.
Анна объяснила, что посвящает этот пост всем тем, кто любит и поддерживает ее в самый сложный период моей жизни.
"Сказать что у меня стресс — это не сказать даже малой части того, через что я сейчас прохожу. Мне есть чем есть поделится с вами, но надеюсь вы понимаете как это сложно и я держу все глубоко внутри своего сердца", - пояснила девушка.
Она отметила, что ее поддерживает семья и близкие люди.
"Я люблю вас всех. Я глубоко убеждена, что с вашей поддержкой и нашими общими молитвами моя самая лучшая в мире мама поправится и в наш дом вновь войдёт радость и счастье", - подытожила она.
Напомним, первые сообщения о болезни артистки в СМИ появились в августе 2019 года. Известно, что семья и родные звезды не контактируют с прессой. Нынешнее состояние Заворотнюк остается неизвестным. Предполагается, что артистка проходит курс реабилитации после якобы проведенной операции. Некоторые издания сообщают, что актриса переведена в частную клинику. Но эта информация не подтверждена.