Дело ABLV Bank: возможно, некоторые работники участвовали в легализации

Представитель отдела общественных отношений Госполиции Элина Приедите рассказала, что все процессы ведет Управление по борьбе с экономическими преступлениями.

Много процессов, в которых констатированы противозаконные действия клиентов, но есть и несколько случаев, в раскрытии которых участвовал банк.

Примерно в десяти делах есть признаки, свидетельствующие о том, что сотрудники банка, отдельно взятые или действуя в группе, оказывали поддержку в легализации, тем самым соучаствуя в преступлениях.

Как сообщалось, количество фигурантов расследуемого прокуратурой дела по подозрению в легализации через ликвидируемый ABLV Bank по крайней мере 50 млн евро, к которым применен статус лиц, имеющих право на защиту, увеличилось до 14 человек.