Дело ABLV Bank: возможно, некоторые работники участвовали в легализации

В производстве Госполиции находится в настоящее время 50 уголовных процессов о возможной легализации преступно нажитых средств с использованием счетов ABLV Bank, и примерно в десяти делах есть признаки, свидетельствующие о возможной поддержке со стороны работников банка.
Представитель отдела общественных отношений Госполиции Элина Приедите рассказала, что все процессы ведет Управление по борьбе с экономическими преступлениями.
Много процессов, в которых констатированы противозаконные действия клиентов, но есть и несколько случаев, в раскрытии которых участвовал банк.
Примерно в десяти делах есть признаки, свидетельствующие о том, что сотрудники банка, отдельно взятые или действуя в группе, оказывали поддержку в легализации, тем самым соучаствуя в преступлениях.
Как сообщалось, количество фигурантов расследуемого прокуратурой дела по подозрению в легализации через ликвидируемый ABLV Bank по крайней мере 50 млн евро, к которым применен статус лиц, имеющих право на защиту, увеличилось до 14 человек.
Прокурор Дайнис Штейнбергс 30 января сообщил журналистам, что по делу проходят 12 лиц, имеющих право на защиту. На тот момент шесть человек были признаны подозреваемыми, а к пяти был применен статус лиц, против которых начат уголовный процесс. Среди подозреваемых на тот момент были четыре иностранных гражданина.