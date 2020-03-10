Фото и видео ⟩ Ей точно 76 лет? Как пенсионерка начала новую жизнь и похудела на 25 килограммов

До похудения и занятий спортом Джоан Макдональд страдала избыточным весом несколько десятков лет.

В один момент её вес приблизился к 90 килограммам. Для женщины невысокого роста - критичная отметка. Помимо этого лишний вес начал негативно влиять на здоровье старушки: повышенное давление, высокий уровень холестерина и кислотный рефлюкс. Как вы понимаете, без лекарств - никуда. Пенсионерку преследовала боль в суставах. Пришлось даже провести операцию по замене коленного. После процедуры женщине тяжело было передвигаться самостоятельно, не то что заниматься спортом.

Теперь к самому интересному. В 2017 году дочь пенсионерки - Мишель, которой сейчас 51 год, позвала маму присоединиться к её системе тренировок, чтобы заниматься вместе.

Поскольку дочка тренировалась по программам из Интернета, Джоан нужно было купить себе айфон. Однако старушка практически не понимала, как им пользоваться. В беседе с изданием Daily Mail пенсионерка призналась, что временами хотела сдаться:

"Иногда на глаза накатывались слёзы и я была готова бросить всё. Но, к счастью, я слишком упрямая".

Дочь и её супруг помогли Джоан освоить функции нового устройства.

Программа тренировок женщины еженедельно менялась. Она посещала спортивный зал четыре раза в неделю и выполняла упражнения с собственным весом для новичков. Помимо этого, она каждый день делала кардио.

Благодаря дочери и приложениям для телефона старушка освоила основы правильного питания. Если раньше она отдавала предпочтение сладкому, то теперь перешла на белки и полезные насыщенные жиры. В результате получилось так, что чем больше худела пенсионерка, тем большей ей нужно было есть.

Джоан удалось похудеть на 25 килограммов и нарастить основательную мышечную массу.

В настоящее время ей не нужны лекарства для хорошего самочувствия. Теперь Джоан мотивирует своих подписчиков в Instagram. За женщиной в соцсети следят почти 500 тысяч пользователей!