Буря в Латвии: без электричества осталось почти 10 000 домов; VUGD получила 208 вызовов

Буря, которая ночью пересекла страну, вызвала более 460 повреждений в электросетях. Около 2.30 временные сбои электроснабжения наблюдались у 38 000 клиентов.

Большинство повреждений было оперативно устранено, и сегодня к 7.00 без электроснабжения оставалось около 10 000 потребителей.

Sadales tīkls продолжает работу в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее устранить повреждения электросетей и восстановить электроснабжение.

Больше всего повреждений электросети было в Видземе и Латгале. Шквалистый ветер ломал деревья, которые падали на электролинии и рвали провода.

К утру Пожарно-спасательная служба (VUGD) получила 208 вызовов, связанных с бурей.

Вызовы продолжают поступать, но главным образом помощь спасателей была необходима в связи с упавшими деревьями, кроме того, в отдельных случаях в Риге и Лиепае зафиксированы и повреждения зданий.