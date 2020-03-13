Буря в Латвии: без электричества осталось почти 10 000 домов; VUGD получила 208 вызовов

Из-за сильного ветра утром в пятницу нарушено электроснабжение почти 10 000 клиентов Sadales tīkls по всей Латвии, сообщила представитель компании Татьяна Смирнова.
Буря, которая ночью пересекла страну, вызвала более 460 повреждений в электросетях. Около 2.30 временные сбои электроснабжения наблюдались у 38 000 клиентов.
Большинство повреждений было оперативно устранено, и сегодня к 7.00 без электроснабжения оставалось около 10 000 потребителей.
Sadales tīkls продолжает работу в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее устранить повреждения электросетей и восстановить электроснабжение.
Больше всего повреждений электросети было в Видземе и Латгале. Шквалистый ветер ломал деревья, которые падали на электролинии и рвали провода.
К утру Пожарно-спасательная служба (VUGD) получила 208 вызовов, связанных с бурей.
Вызовы продолжают поступать, но главным образом помощь спасателей была необходима в связи с упавшими деревьями, кроме того, в отдельных случаях в Риге и Лиепае зафиксированы и повреждения зданий.
Напомним, из-за бури погибли два человека. Трагическое происшествие произошло в Анкисте, где ветер сломал дерево, которое упало на легковой автомобиль, в результате чего погибли два человека.