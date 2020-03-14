12 фильмов о спорте, которые можно посмотреть во время карантина

7. "Русская пятерка" (The Russian Five)

Это документальный фильм 2018 года о легендарных советских хоккеистах, которые уехали играть в НХЛ. Это не просто стандартная документалка. Картина снята так, что местами наворачиваются слезы, а эмоции и сюжетные моменты так не передаст ни один художественный фильм. В "Русской пятерке" много архивных снимков, кадров и фрагментов интервью. Даже если вам не очень нравится хоккей, вам будет интересно узнать, как любовь к нему смогла изменить жизнь пяти советских парней на 180 градусов. Это реальная история Сергея Федорова, Вячеслава Фетисова, Владимира Константинова, Вячеслава Козлова и Игоря Ларионова.

8. "Боец" (the Fighter)

В ролях: Марк Уолберг, Кристиан Бейл, Джек Макги, Мелисса Лео, Эми Адамс и другие.

Это фильм, основанный на реальной истории двух братьев-боксеров - действующего и бывшего. Они вместе борются за завоевание мирового чемпионского титула. Исполнители ролей второго плана - Кристиан Бейл и Мелисса Лео - за работу в ленте удостоились премий "Оскар" и "Золотой глобус".

9. "Али" (Ali)

В ролях: Уилл Смит, Джейми Фокс, Джон Влйт, Марио Ван Пиблз и другие.

Картина о легендарном боксере Мохаммеде Али. Носивший тогда еще имя Кассиус Клей, он смело и ярко переписал спортивную историю для афроамериканцев. Уже тогда Али был уверен, что он самый великий боксер всех времен.

10. "Гол!" (Goal!)

Единственное, что ты любишь в жизни - это футбол. Ты мечтаешь, что однажды будешь играть профессионально. Отец главного героя скептически настроен к талантам сына. Даже после того, как он уезжает для проб в команду Newcastle United. Невероятно душевный, трогательный и захватывающий фильм о спорте. Конечно, в картине появятся и мировые звезды футбола. У фильма есть продолженияе но остальные части не так хороши, как первая.

11. "Пеле: Рождение легенды" (Pelé: Birth of a Legend)

В ролях: Кевин де Паула, Леонардо Лима Карвальо, Сеу Жоржи и другие.

Это захватывающая биографическая драма об одном из самых величайших игроков в истории футбола - Пеле. С самых ранних лет он шел к своей мечте. Фильм расскажет о детстве футболиста вплоть до победы на первом этапе Кубка мира в Швеции, когда ему было всего семнадцать лет. Это картина о том, что за каждым успехом стоит огромный труд, железная воля и твердая вера в себя.

12. "Рокки" (Rocky)

В ролях: Сильвестр Сталлоне, Талия Шайр, Бёрт Янг, Карл Уэзерс, Бёрджесс Мередит и другие.