Министр внутренних дел призовет ограничить число людей в супермаркетах

Гиргенс заявил, что поддерживает отмену международных пассажирских перевозок через пункты пересечения границы в аэропорту и портах, а также автобусами и железнодорожным транспортом.

"Я призываю граждан не паниковать - такие предложения предлагаются из соображений безопасности, чтобы уменьшить шансы распространения вируса. Те, кто находится за границей, кто является гражданами Латвии или постоянно проживает в Латвии, смогут вернуться домой.

К сожалению, я все еще вижу некоторых людей, которые чрезвычайные ситуации используют для путешествий за границу, что абсолютно безответственно по отношению к себе и окружающим.

Я начну сегодня также обсуждение вопроса об ограничении числа людей в супермаркетах и установлении лимитов рабочего времени в барах, клубах и ресторанах, где собираются большие массы людей", - заявил министр.

Советница министра Беате Йоните подтвердила, что обсуждение количества людей может быть распространено и на рынки, включая Рижский центральный рынок, который является одним из крупнейших мест такого рода в Латвии.