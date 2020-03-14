Сб, 14.03.2020
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Министр внутренних дел призовет ограничить число людей в супермаркетах

ФОТО: Читатель TVNET

В контексте ситуации вокруг Covid-19, министр внутренних дел Латвии Сандис Гиргенс выступил с некоторыми предложениями, которые он озвучит и на созванном в субботу заседании Совета по кризисному управлению и правительства. 

Гиргенс заявил, что поддерживает отмену международных пассажирских перевозок через пункты пересечения границы в аэропорту и портах, а также автобусами и железнодорожным транспортом.

"Я призываю граждан не паниковать - такие предложения предлагаются из соображений безопасности, чтобы уменьшить шансы распространения вируса.  Те, кто находится за границей, кто является гражданами Латвии или постоянно проживает в Латвии, смогут вернуться домой.

К сожалению, я все еще вижу некоторых людей, которые чрезвычайные ситуации используют для путешествий за границу, что абсолютно безответственно по отношению к себе и окружающим.

Я начну сегодня также обсуждение вопроса об ограничении числа людей в супермаркетах и установлении лимитов рабочего времени в барах, клубах и ресторанах, где собираются большие массы людей", - заявил министр.

Советница министра Беате Йоните подтвердила, что обсуждение количества людей может быть распространено и на рынки, включая Рижский центральный рынок, который является одним из крупнейших мест такого рода в Латвии.

В то же время советница Гиргенса добавила, что на данный момент министр не назвал максимальное количество людей, которые смогут одновременно пребывать в супермаркете или на рынке.

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