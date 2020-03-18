В Латвии - петь! Концерты, в которые хочется вернуться
До 14 апреля в Латвии введен режим чрезвычайной ситуации в связи с эпидемией коронавируса Covid-19. Отменены и перенесены десятки мероприятий и концертов. Сейчас под вопросом целые европейские и мировые туры, а организаторы рвут на себе волосы и считают убытки.
RUS.TVNET решил составить свой субъективный список самых ярких концертов, которые мы посетили. Давайте вспоминать вместе!
Rammstein
6 августа в Риге на Луцавсале выступила немецкая рок-группа Rammstein. Концерт состоялся в рамках мирового турне в поддержку седьмого студийного альбома.
Этот концерт можно считать одним из самых ярких и грандиозных за последние годы в Латвии. На шоу съезжались многочисленные поклонники группы со всего мира.
Жители Риги, а особенно Пардаугавы, еще долго будут вспоминать громкость, с которой Rammstein потрясли столицу.
Говорят, даже в Болдерае было слышно!
LP (Лаура Перголицци)
Во вторник, 2 июля, в одном из самых сказочных мест Латвии - на эстраде развалин Сигулдского замка - состоялся один из самых ожидаемых концертов лета 2019 года - под открытым небом перед собравшимися выступила зажигательная американская певица Лаура Перголицци, более известная любителям музыки под именем LP.
Русский TVNET побывал в Сигулде на этом празднике жизни, которому не смогли помешать даже проливной дождь и леденящий ветер.
Давайте вспомним, как это было!
MONATIK
Концерт MONATIKa мы успели посетить даже два раза. Первый раз - это был жаркий и заводной концерт в Юрмале, который посетила даже Вера Брежнева.
"Талантливый человек - талантлив во всем!" - это то, что точно можно сказать про украинца. На концерте было всё: песни, танцы, игра на гитаре, стихи!
Подробнее: >>> "Вот так звучит Юрмала": танцы, овации и восхищенная Вера Брежнева на концерте MONATIK в Дзинтари
29 февраля 2020 года MONATIK вернулся и выступил в "Арена Рига" с грандиозным концертом.
Казалось, что после фееричного концерта летом в Дзинтари, MONATIK'у не чем удивить, но это абсолютно не так: танцы стали намного круче, костюмы ярче и продуманее, а шоу было дополнено огнём и дымом. Украинец, конечно же, не забыл и продемонстрировать свои танцевальные навыки, а также игру на гитаре! И делает он это, нужно сказать - великолепно.
"Кружит голову, ай до упаду!"
"Руки Вверх"
Эта группа одна из любимейших в нашей стране. RUS.TVNET в 2019 году посетил их концерт два раза. Оба раза - это была невероятная ностальгия, ощущения возвращения в детство и безграничная любовь.
"Сегодня здесь собрались самые веселые люди города. Вы готовы поднимать руки вверх? Нам нужно больше рук! Влево, вправо!" и понеслось.
Рига раскачалась с первой минуты концерта. Еще до выхода Сергея Жукова на сцену.
Вы ведь помните хоть одну их песню? К примеру, "Крошка моя"?
Begemoth
3 октября 2019 года блэк-металлисты Behemoth представили в Риге свою новую концертную программу. Группа в Латвию приехала спустя 14 лет.
Еще до начала концерта можно было заметить очередь, которая тянулась в направлении улицы Марияс. Она состояла преимущественно из людей в черных одеждах, кожаных куртках и байках с оккультными знаками.
Колоритные и татуированные неформалы стекались к концертному залу Palladium со всех концов города.
Подробнее: >>> "Горящее распятие, перевернутые кресты и пепел": Ригу посетили "адепты Сатаны" Behemoth
Shortparis
11 сентября, в клубе Melnā piektdiena выступила самая обсуждаемая андерграунд группа России Shortparis. В Ригу коллектив приехал в третий раз. На месте за одним из самых ярких музыкальных событий года следил Русский TVNET.
Для кого-то Shortparis - пустой звук. Для многих это сенсационное явление русской музыки. Поначалу хотел написать рок музыки: как человек старой закалки любую музыку, которая "качает", называю рок музыкой. Но в данном случае это было бы слишком несправедливо. Ведь Shortparis трудно причислить к какому-то конкретному музыкальному жанру. Такого вы точно еще не слышали.
"Мумий Тролль"
14 августа 2019 года, в концертном зале "Дзинтари" выступила популярная российская рок-группа "Мумий Тролль" во главе с Ильей Лагутенко в бордовом плаще, шляпе и солнцезащитных очках. Несмотря на то, что организаторы обещали акустический концерт, музыканты все-таки привезли в Юрмалу электричество.
И как оказалось, не зря!
Подробнее >>> Концерт "Мумий Тролль" в Дзинтари: от "Девочки" и "Утекай" до "Дельфинов" и песни на латышском
Limp Bizkit
В пятницу, 28 февраля, в Риге выступила группа Limp Bizkit. Вокалист Фред Дерст в какой-то момент вызвал парня из толпы, чтобы спеть с ним песню.
RUS.TVNET тоже побывал на этом концерте!
Эд Ширан
Это, конечно, удивительно. Простой "парень из соседнего двора" с акустической гитарой стал одним из самых востребованных музыкантов в мире, собирающим стадионы. Эд Ширан приноровился складывать ноты так, чтобы его мелодия и посыл резонировали по обе стороны океана. Так произошло и на его концерте в Риге.
Концерт на Луцавсале превратился в саммит поп-музыки - небольшой летний фестиваль, на который съехались ценители творчества "рыжего Иисуса" (так его прозвали поклонники) из всех стран Балтии и не только - всего около 55 тысяч человек.
А вы там были?
Little Big
6 мая в концертном зале Palladium выступила танцевальная российская сенсация - провокационный коллектив Little Big. В Риге артисты исполнили не только Skibidi, но и остальные свои самые популярные хиты - Faradenza, Big Dick, Give me you money, Everyday I'm Drinking, Lolly Bomb, Fucking Asshole и многие другие.
Сейчас Little Big уже покоряют мир новым треком - это песня для конкурса "Евровидение" UNO. Мир сходит с ума, а количество просмотров приближается к 30 миллионам.
В мае 2019 года Рига тоже сходила с ума!
Little Big ворвались как ураган, с безумием энергии на сцене и бесконечным потоком световых лучей. Хорошо продуманные движения, синхронность светового шоу, динамичная и ритмичная музыка - все это заводило, даже если ты слышишь эти песни впервые.
Как вы думаете, какие у них шансы на "Евровидении"?