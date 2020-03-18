В Латвии - петь! Концерты, в которые хочется вернуться

RUS.TVNET решил составить свой субъективный список самых ярких концертов, которые мы посетили. Давайте вспоминать вместе!

Rammstein

6 августа в Риге на Луцавсале выступила немецкая рок-группа Rammstein. Концерт состоялся в рамках мирового турне в поддержку седьмого студийного альбома.

Этот концерт можно считать одним из самых ярких и грандиозных за последние годы в Латвии. На шоу съезжались многочисленные поклонники группы со всего мира.

Жители Риги, а особенно Пардаугавы, еще долго будут вспоминать громкость, с которой Rammstein потрясли столицу.

Говорят, даже в Болдерае было слышно!

LP (Лаура Перголицци)

Во вторник, 2 июля, в одном из самых сказочных мест Латвии - на эстраде развалин Сигулдского замка - состоялся один из самых ожидаемых концертов лета 2019 года - под открытым небом перед собравшимися выступила зажигательная американская певица Лаура Перголицци, более известная любителям музыки под именем LP.

Русский TVNET побывал в Сигулде на этом празднике жизни, которому не смогли помешать даже проливной дождь и леденящий ветер.

Давайте вспомним, как это было!

MONATIK

Концерт MONATIKa мы успели посетить даже два раза. Первый раз - это был жаркий и заводной концерт в Юрмале, который посетила даже Вера Брежнева.

"Талантливый человек - талантлив во всем!" - это то, что точно можно сказать про украинца. На концерте было всё: песни, танцы, игра на гитаре, стихи!

29 февраля 2020 года MONATIK вернулся и выступил в "Арена Рига" с грандиозным концертом.

Казалось, что после фееричного концерта летом в Дзинтари, MONATIK'у не чем удивить, но это абсолютно не так: танцы стали намного круче, костюмы ярче и продуманее, а шоу было дополнено огнём и дымом. Украинец, конечно же, не забыл и продемонстрировать свои танцевальные навыки, а также игру на гитаре! И делает он это, нужно сказать - великолепно.

"Кружит голову, ай до упаду!"

"Руки Вверх"

Эта группа одна из любимейших в нашей стране. RUS.TVNET в 2019 году посетил их концерт два раза. Оба раза - это была невероятная ностальгия, ощущения возвращения в детство и безграничная любовь.

"Сегодня здесь собрались самые веселые люди города. Вы готовы поднимать руки вверх? Нам нужно больше рук! Влево, вправо!" и понеслось.

Рига раскачалась с первой минуты концерта. Еще до выхода Сергея Жукова на сцену.