Ср, 18.03.2020
Я побывала на собрании Анонимных Алкоголиков и готова рассказать о том, что там происходит. Виктория Пушкеле, журналист TVNET

Эстонская полиция применила на границе новую тактику

Фото иллюстративное.

ФОТО: Mailiis Ollino

Эстонская полиция Полиция значительно ускорила пересечение границы транспортными средствами в Икла, пишет Rus.Postimees

Если вчера утром границу можно было пересекать по двум полосам, а днем по трем полосам, то уже вечером пересечение границы шло по пяти полосам.

"Чтобы ускорить пересечение границы, мы создали новые рабочие места, задействовали дополнительный персонал и подняли эффективность проверки данных", - сказал Ляэнеской префект Кайдо Кыплас.

По словам Кыпласа, больше машин въезжает в Эстонию после обеда.

"Мы постоянно следим за ситуацией и реагируем в соответствии с необходимостью. Сейчас у нас очереди на границе нет и мы прилагаем усилия, чтобы так и оставалось", - добавил Кайдо Кыплас.

Последние новости

НАВЕРХ