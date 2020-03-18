Эстонская полиция применила на границе новую тактику

Если вчера утром границу можно было пересекать по двум полосам, а днем по трем полосам, то уже вечером пересечение границы шло по пяти полосам.

"Мы постоянно следим за ситуацией и реагируем в соответствии с необходимостью. Сейчас у нас очереди на границе нет и мы прилагаем усилия, чтобы так и оставалось", - добавил Кайдо Кыплас.