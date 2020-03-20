ДТП на пустом таллиннском шоссе: авто съехало в кювет и перевернулось

Днем в среду, 18 марта, водитель Audi на пустом таллиннском шоссе потерял контроль над автомобилем, вылетел в кювет и перевернулся. О происшествии сообщает телеканал TV3.
Изначально причины ДТП были неясны, однако позже возникли подозрения, что водитель сел за руль нетрезвым.
Прибывшая на место происшествия полиция была вынуждена вызвать подмогу - спасателей и медиков. Экипаж муниципальной полиции задержал возможного водителя авто и двух пассажиров - в аварии они не пострадали.
По неофициальной информации, все находившиеся в машине были в изрядном подпитии, сообщает программа Degpaunktā.
Обстоятельства ЧП расследует полиция.