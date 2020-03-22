В Риге сократили рейсы: автобус из Болдераи ушел переполненным

Как уже сообщал RUS.TVNET, движение общественного транспорта Риги сокращено на 20%, учитывая, что пассажиропоток стал меньше на 50%.

К тому же Рижская дума призывала особенно внимательно оценивать необходимость поездки в то время, когда надо соблюдать социальное дистанцирование.

Однако, поучился обратный эффект - утром 21 марта из Болдераи в центр 3-й автобус уехал переполненным - у пассажиров не оказалось никакой возможности соблюдать рекомендованную безопасную дистанцию в 2 метра от других людей.

Возмущение мгновенно разлетелось по социальным сетям.

В телефонном разговоре с Rus.lsm.lv представитель Rīgas satiksme Виктор Закис пояснил ситуацию:

"Да, мы осведомлены об этой ситуации (в Болдерае утром субботы), там интервал между рейсами оказался действительно большим, и людей собралось много. Конечно, это совсем не то, чего мы стремились достичь. Мы будем усиленно отслеживать ситуацию с заполняемостью салонов. Не могу обещать изменения на конкретном маршруте, но какие-то коррекции в движении транспорта возможны".