В Риге сократили рейсы: автобус из Болдераи ушел переполненным

С субботы, 21 марта, вступили в силу изменения в движении общественного транспорта Риги. Все - для сокращения распространения вируса Covid-19. Однако, некоторые из рейсов оказались переполненными. Например, автобус из Болдераи, сообщил Rus.lsm.lv.
Как уже сообщал RUS.TVNET, движение общественного транспорта Риги сокращено на 20%, учитывая, что пассажиропоток стал меньше на 50%.
К тому же Рижская дума призывала особенно внимательно оценивать необходимость поездки в то время, когда надо соблюдать социальное дистанцирование.
Однако, поучился обратный эффект - утром 21 марта из Болдераи в центр 3-й автобус уехал переполненным - у пассажиров не оказалось никакой возможности соблюдать рекомендованную безопасную дистанцию в 2 метра от других людей.
Возмущение мгновенно разлетелось по социальным сетям.
В телефонном разговоре с Rus.lsm.lv представитель Rīgas satiksme Виктор Закис пояснил ситуацию:
"Да, мы осведомлены об этой ситуации (в Болдерае утром субботы), там интервал между рейсами оказался действительно большим, и людей собралось много. Конечно, это совсем не то, чего мы стремились достичь. Мы будем усиленно отслеживать ситуацию с заполняемостью салонов. Не могу обещать изменения на конкретном маршруте, но какие-то коррекции в движении транспорта возможны".
Рижская дума напоминает, что вход пассажиров в троллейбусы и автобусы и выход пассажиров из троллейбусов и автобусов организован только через средние и задние двери. Также прекращена продажа билетов у водителя, чтобы защитить водителя от инфицирования Covid-19. Помимо этого проводится усиленная уборка салонов общественного транспорта и ежедневная дезинфекция.