Игрок НБА потерял обоняние и вкус из-за коронавируса

Just to give you guys an update, loss of smell and taste is definitely one of the symptoms, haven’t been able to smell anything for the last 4 days. Anyone experiencing the same thing? — Rudy Gobert (@rudygobert27) March 22, 2020

"Поделюсь с вами новой информацией. Потеря обоняния и вкуса - один из симптомов заражения коронавирусом. Последние четыре дня я ничего не чувствую. Кто-нибудь испытывает то же самое?", - написал француз.

Напомним, что Руди Гобер стал первым игроком НБА, который сдал положительный тест на коронавирус. После этого лига объявила о приостановке сезона как минимум на месяц.