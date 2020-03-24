Вт, 24.03.2020
В Латвии значительно выросло потребление интернета и нагрузка на сети передачи данных, для обеспечения непрерывности их работы каждому следует пересмотреть свои привычки в использовании интернета. Министерство сообщения

Игрок НБА потерял обоняние и вкус из-за коронавируса

Руди Гобер

ФОТО: FIBA.com

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Юта Джаз" Руди Гобер, у которого был обнаружен коронавирус, в своём Twitter рассказал о симптомах болезни.

"Поделюсь с вами новой информацией. Потеря обоняния и вкуса - один из симптомов заражения коронавирусом. Последние четыре дня я ничего не чувствую. Кто-нибудь испытывает то же самое?", - написал француз.

Напомним, что Руди Гобер стал первым игроком НБА, который сдал положительный тест на коронавирус. После этого лига объявила о приостановке сезона как минимум на месяц.

Стоит добавить, что 9 марта Гобер на пресс-конференции, ещё не зная о своем диагнозе, высмеивал панику из-за коронавируса. Баскетболист демонстративно потрогал все микрофоны и диктофоны, а затем вытер руки о стол и покинул медиа-комнату. Три дня спустя у баскетболиста обнаружили Covid-19.

Последние новости

НАВЕРХ