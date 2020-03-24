Игрок НБА потерял обоняние и вкус из-за коронавируса

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Юта Джаз" Руди Гобер, у которого был обнаружен коронавирус, в своём Twitter рассказал о симптомах болезни.
Just to give you guys an update, loss of smell and taste is definitely one of the symptoms, haven’t been able to smell anything for the last 4 days. Anyone experiencing the same thing?— Rudy Gobert (@rudygobert27) March 22, 2020
"Поделюсь с вами новой информацией. Потеря обоняния и вкуса - один из симптомов заражения коронавирусом. Последние четыре дня я ничего не чувствую. Кто-нибудь испытывает то же самое?", - написал француз.
Напомним, что Руди Гобер стал первым игроком НБА, который сдал положительный тест на коронавирус. После этого лига объявила о приостановке сезона как минимум на месяц.
Стоит добавить, что 9 марта Гобер на пресс-конференции, ещё не зная о своем диагнозе, высмеивал панику из-за коронавируса. Баскетболист демонстративно потрогал все микрофоны и диктофоны, а затем вытер руки о стол и покинул медиа-комнату. Три дня спустя у баскетболиста обнаружили Covid-19.