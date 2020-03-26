К торговле алкоголем через интернет подключаются торговые сети

"Покупка алкогольных напитков в интернете – новинка для Латвии, поэтому важно, чтобы вся отрасль эту услугу вводила добросовестно и в соответствии с нормами закона. У нас уже есть опыт работы в Литве и Эстонии, как обеспечить ответственную покупку алкогольных продуктов через интернет и их доставку в соответствии с законом. Эти специально разработанные процедуру и систему в Балтии мы в настоящее время внедряем и в Латвии.

В первую очередь мы убеждаемся в том, чтобы продажа алкоголя через интернет была безопасной и ответственной – проверка возраста клиента будет проводиться и при оформлении покупки, и при передаче товара",

– рассказывает Санита Берзиня, руководитель продуктового интернет-магазина Barbora.lv.

Покупка алкоголя через интернет будет очень похожа на покупку в обычном магазине – клиент должен положить выбранные товары в виртуальную корзину для покупок Barbora.lv, выбрать способ оплаты и при оплате подтвердить, что является совершеннолетним.

Когда курьер приедет к клиенту, тот перед получением товара должен будет предъявить удостоверяющий личность документ. Убедившись, что клиент совершеннолетний, курьер передаст ему покупку.

С учетом введенного в стране чрезвычайного положения при покупке алкогольных напитков Barbora.lv также будет обеспечивать бесконтактную доставку – курьер убедится в возрасте клиента, соблюдая безопасную дистанцию.

В большинстве стран Европейского союза, в том числе в Литве и Эстонии, разрешено покупать алкогольные напитки в интернете. Такая возможность теперь будет и в Латвии после внесенных в законодательство изменений, которые будут действовать в период чрезвычайного положения. Barbora.lv будет обеспечивать продажу и доставку алкогольных напитков согласно действующему в государстве законодательству о торговле алкогольными напитками и установленным принципам торговли этой продукцией в интернете, а также руководствуясь разработанными в странах Балтии специальными процедурой и системой.

Компания призывает покупателей быть ответственными и соблюдать законодательство страны в отношении покупки алкогольных напитков через интернет, а также быть готовыми предъявить удостоверяющие личность документы для получения товаров.