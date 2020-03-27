СМИ: лидер Rammstein попал в реанимацию с Covid-19
Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает издание Bild.
По данным таблоида, музыкант обратился к врачу с высокой температурой. У него диагностировали воспаление легких, тест на коронавирус оказался положительным.
Сообщается, что сейчас музыкант находится на карантине в отделении интенсивной терапии в одной из больниц Берлина.
Как отмечает местное издание Berliner Zeitung, состояние музыканта уже улучшилось, опасности для жизни нет.