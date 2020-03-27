Пт, 27.03.2020
Кто-то говорит, что алкоголизм передается на генетическом уровне, но в основном это деструктивные семьи, где была какая-то жесть, насилие. Есть, конечно, алкоголики и из нормальных семей - у кого как. Анонимный Алкоголик

СМИ: лидер Rammstein попал в реанимацию с Covid-19
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Тилль Линдеманн

ФОТО: https://www.instagram.com/rammstein.for.ever/

Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает издание Bild.

По данным таблоида, музыкант обратился к врачу с высокой температурой. У него диагностировали воспаление легких, тест на коронавирус оказался положительным.

Сообщается, что сейчас музыкант находится на карантине в отделении интенсивной терапии в одной из больниц Берлина.

Как отмечает местное издание Berliner Zeitung, состояние музыканта уже улучшилось, опасности для жизни нет.

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