Вс, 29.03.2020
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Эпидемиолог рассказал об этапах развития эпидемии

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ФОТО: Evija Trifanova / LETA

Широкое и неконтролируемое распространение вызываемого новым коронавирусом заболевания Covid-19 можно отдалить и даже предотвратить, строго соблюдая социальное дистанцирование.

Директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков подчеркнул, что принятые правительством решения по ограничению Covid-19 эпидемиологически обоснованны.

Он пояснил, что развитие эпидемии можно разделить на четыре этапа.

Первый этап - это контролируемое распространение инфекции, когда можно выяснить, как люди заразились. На этой неделе в Латвии появились первые случаи, когда пути распространения инфекции отследить не удалось, и это второй этап. Большинство стран эту стадию уже прошли, пережив в большей или меньшей степени неконтролируемое распространение вируса. На третьем этапе инфекцию можно контролировать, обеспечивая адекватную медицинскую помощь.

В свою очередь четвертого этапа эпидемии, когда переполнены медицинские учреждения, по мнению Перевощикова, можно избежать, строго придерживаясь установленных норм социального дистанцирования.

В воскресенье правительство приняло дополнительные меры по ограничению Covid-19 - впредь люди могут собираться только по двое, исключение - семьи, люди которые живут в одном хозяйстве или работают в команде. 

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