Эпидемиолог рассказал об этапах развития эпидемии

Директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков подчеркнул, что принятые правительством решения по ограничению Covid-19 эпидемиологически обоснованны.

Он пояснил, что развитие эпидемии можно разделить на четыре этапа.

Первый этап - это контролируемое распространение инфекции, когда можно выяснить, как люди заразились. На этой неделе в Латвии появились первые случаи, когда пути распространения инфекции отследить не удалось, и это второй этап. Большинство стран эту стадию уже прошли, пережив в большей или меньшей степени неконтролируемое распространение вируса. На третьем этапе инфекцию можно контролировать, обеспечивая адекватную медицинскую помощь.

В свою очередь четвертого этапа эпидемии, когда переполнены медицинские учреждения, по мнению Перевощикова, можно избежать, строго придерживаясь установленных норм социального дистанцирования.