Фото ⟩ Игорь Николаев показал результаты теста на Covid-19

Игорь Николаев поспешил поделиться с подписчиками радостной новостью об отрицательном анализе на Covid-19.

"Я очень благодарен своим друзьям и коллегам за искреннее беспокойство и слова поддержки! Спасибо всем, кто верил в положительный исход и был тактичным и доброжелательным! Спасибо прекрасному коллективу Коммунарки за профессионализм, оптимизм и неравнодушие!" - написал он.

Его публикацией также поделилась супруга Юлия Проскурякова.

Напомним, в Коммунарку был госпитализирован Лев Лещенко и его жена Ирина. У артиста был диагностирован коронавирус, что подтвердили анализы. Оказалось, что накануне болезни певец был на торжестве сестры Игоря Крутого, где встречался со многими представителями российского шоу-бизнеса.

Кроме Лещенко на торжестве присутствовали Николай Басков, Олег Газманов и Владимир Винокур с женами, Ирина Аллегрова, Александр Розенбаум и Александр Буйнов, Лера Кудрявцева, Алсу, Валерий Леонтьев, Александр Серов, Ани Лорак, Александр Ревва, Димаш.

Позже Лещенко также принял участие в записи ток-шоу Андрея Малахова - во время съемок народный артист сидел за одним столом с ведущим, поэтессой Ларисой Рубальской, сатириком Геннадием Хазановым, телеведущей Ангелиной Вовк и певцом Аркадием Укупником.