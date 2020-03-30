Пн, 30.03.2020
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Фото ⟩ Игорь Николаев показал результаты теста на Covid-19

Игорь Николаев

ФОТО: скриншот видео

26 марта стало известно, что российский  исполнитель и композитор Игорь Николаев доставлен в инфекционную больницу в московском поселке Коммунарка с подозрением на коронавирус. Теперь артист поделился результатами теста на Covid-19.

Игорь Николаев поспешил поделиться с подписчиками радостной новостью об отрицательном анализе на Covid-19. 

"Я очень благодарен своим друзьям и коллегам за искреннее беспокойство и слова поддержки! Спасибо всем, кто верил в положительный исход и был тактичным и доброжелательным! Спасибо прекрасному коллективу Коммунарки за профессионализм, оптимизм и неравнодушие!" - написал он. 

Его публикацией также поделилась супруга Юлия Проскурякова. 

Напомним, в Коммунарку был госпитализирован Лев Лещенко и его жена Ирина. У артиста был диагностирован коронавирус, что подтвердили анализы. Оказалось, что накануне болезни певец был на торжестве сестры Игоря Крутого, где встречался со многими представителями российского шоу-бизнеса. 

Кроме Лещенко на торжестве присутствовали Николай Басков, Олег Газманов и Владимир Винокур с женами, Ирина Аллегрова, Александр Розенбаум и Александр Буйнов, Лера Кудрявцева, Алсу, Валерий Леонтьев, Александр Серов, Ани Лорак, Александр Ревва, Димаш. 

Позже Лещенко также принял участие в записи ток-шоу Андрея Малахова - во время съемок народный артист сидел за одним столом с ведущим, поэтессой Ларисой Рубальской, сатириком Геннадием Хазановым, телеведущей Ангелиной Вовк и певцом Аркадием Укупником. 

Как они чувствуют себя сейчас, пока неизвестно. Телеведущая Лера Кудрявцева уже сдала анализ на коронавирус и самоизолировалась. 

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