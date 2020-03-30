Covid-19: В Чечне нарушителей карантина наказывают металлическими трубами

Это видео сделано сегодня в Чечне. По словам очевидцев, кордоны полицейских с полипропиленовыми трубами останавливают машины и отлавливают людей без масок. pic.twitter.com/CkRxWVkCv2 — Новая Газета (@novaya_gazeta) March 29, 2020

Местные жители сообщили о случаях, когда полицейские с помощью нового оружия "рассчитывались" с теми, кто не соблюдает карантин.

Маски для лица раскуплены, и когда они снова появятся в продаже, власти не сообщают. Чиновники призывают жителей шить маски самим.

Портал Baza также пишет, что полицейским выдали металлические трубы, чтобы наказывать нарушителей установленных в связи с Covid-19 ограничений.