Пн, 30.03.2020
Установление карантина для отдельных населенных пунктов в Латвии стоит рассмотреть, но не сегодня. Юрий Перевощиков, представитель Центра профилактики и контроля заболеваний

Covid-19: В Чечне нарушителей карантина наказывают металлическими трубами

Рамзан Кадыров

ФОТО: Reuters/ScanPix

В Чечне полицейским выдали полипропиленовые трубы, которыми наказывают людей, перемещающихся вне дома без масок для лица, пишет "Новая газета".

Местные жители сообщили о случаях, когда полицейские с помощью нового оружия "рассчитывались" с теми, кто не соблюдает карантин.

Маски для лица раскуплены, и когда они снова появятся в продаже, власти не сообщают. Чиновники призывают жителей шить маски самим.

Портал Baza также пишет, что полицейским выдали металлические трубы, чтобы наказывать нарушителей установленных в связи с Covid-19 ограничений.

В воскресенье вступил в силу объявленный Рамзаном Кадыровым карантин. Жителям позволено выходить на улицу только в случае крайней необходимости и с маской на лице.

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