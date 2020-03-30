Пн, 30.03.2020
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Премьер назвал условия, при которых в Латвии могут ввести полный карантин

Пустая скамейка. Иллюстрация

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

Полный карантин правительство введет только по указанию эпидемиологов, на данный момент оснований для этого нет. 

На вопрос агентства LETA, насколько вероятно введение полного карантина с целью ограничения распространения Covid-19, премьер-министр Кришьянис Кариньш указал, что у политиков, как и у представителей общественности, разные мнения. Члены Кабинета министров руководствуются мнением эпидемиологов, решая вопросы об ограничительных мерах. 

"Дискуссии продолжатся. Если мы сравним себя с другими странами, то в Латвии дела обстоят лучше. Мы прислушались к советам эпидемиологов", - сказал премьер. 

Министр по делам регионального развития и окружающей среды Юрис Пуце отметил, что предложенное главой МВД Сандисом Гиргенсом предложение о введении полного карантина не нашло поддержки в Кабинете министров. Пуце указал, что в вопросе о серьезных ограничениях все зависит от того, какой будет эпидемиологическая ситуация и как будут работать нынешние ограничения - это покажет динамика роста новых случаев заболевания Covid-19. 

На данный момент введение полного карантина будет необоснованным, потому что это краткосрочное мероприятие и людям будет очень трудно это выдержать. Министр отметил, что по возможности введение полного карантина нужно отдалить. Все, что правительство принимает сейчас, обоснованно с эпидемиологической точки зрения. 

Как известно, в Латвии с 14 марта действует режим чрезвычайной ситуации, который предусматривает ряд ограничительных мер. Закрыты школы, больницы перестали оказывать ряд услуг, по выходным дням закрыты торговые центры. В воскресенье правительство приняло решение, что в дальнейшем одновременно собираться в общественных местах и на открытом пространстве смогут не более двух человек, люди, живущие в одном домохозяйстве, родители и их несовершеннолетние дети, а также люди, которые выполняют рабочие и служебные обязанности.

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