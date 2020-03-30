Премьер назвал условия, при которых в Латвии могут ввести полный карантин

На вопрос агентства LETA, насколько вероятно введение полного карантина с целью ограничения распространения Covid-19, премьер-министр Кришьянис Кариньш указал, что у политиков, как и у представителей общественности, разные мнения. Члены Кабинета министров руководствуются мнением эпидемиологов, решая вопросы об ограничительных мерах.

"Дискуссии продолжатся. Если мы сравним себя с другими странами, то в Латвии дела обстоят лучше. Мы прислушались к советам эпидемиологов", - сказал премьер.

Министр по делам регионального развития и окружающей среды Юрис Пуце отметил, что предложенное главой МВД Сандисом Гиргенсом предложение о введении полного карантина не нашло поддержки в Кабинете министров. Пуце указал, что в вопросе о серьезных ограничениях все зависит от того, какой будет эпидемиологическая ситуация и как будут работать нынешние ограничения - это покажет динамика роста новых случаев заболевания Covid-19.

На данный момент введение полного карантина будет необоснованным, потому что это краткосрочное мероприятие и людям будет очень трудно это выдержать. Министр отметил, что по возможности введение полного карантина нужно отдалить. Все, что правительство принимает сейчас, обоснованно с эпидемиологической точки зрения.