Ср, 1.04.2020
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Премьер рассказал, для кого и почему увеличены штрафы за нарушения режима ЧС

Кришьянис Кариньш

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Увеличение штрафов за нарушение требований эпидемиологической безопасности и ограничений условий режима чрезвычайной ситуации нужны лишь для того, чтобы полиция могла более эффективно бороться со злонамеренными нарушителями. Об этом в интервью программе 900 sekundes телеканала TV3 заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш. 

"Эти изменения закона для того, чтобы у полицейских были зубы на тот случай, когда констатировано злонамеренное нарушение правил", - сказал премьер. 

Он сказал, что полиции, как и политикам, нужно, в первую очередь, говорить с жителями о том, что соблюдение установленных правил в связи с Covid-19 - в интересах всех. 

Как сообщалось ранее, во вторник, 31 марта, правительство решило до 5000 евро увеличить штраф за нарушение требований эпидемиологической безопасности и до 2000 евро - за нарушение установленных на время режима ЧС ограничений.

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