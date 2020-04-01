Премьер рассказал, для кого и почему увеличены штрафы за нарушения режима ЧС

Увеличение штрафов за нарушение требований эпидемиологической безопасности и ограничений условий режима чрезвычайной ситуации нужны лишь для того, чтобы полиция могла более эффективно бороться со злонамеренными нарушителями. Об этом в интервью программе 900 sekundes телеканала TV3 заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.
"Эти изменения закона для того, чтобы у полицейских были зубы на тот случай, когда констатировано злонамеренное нарушение правил", - сказал премьер.
Он сказал, что полиции, как и политикам, нужно, в первую очередь, говорить с жителями о том, что соблюдение установленных правил в связи с Covid-19 - в интересах всех.
Как сообщалось ранее, во вторник, 31 марта, правительство решило до 5000 евро увеличить штраф за нарушение требований эпидемиологической безопасности и до 2000 евро - за нарушение установленных на время режима ЧС ограничений.
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