Премьер рассказал, для кого и почему увеличены штрафы за нарушения режима ЧС

"Эти изменения закона для того, чтобы у полицейских были зубы на тот случай, когда констатировано злонамеренное нарушение правил", - сказал премьер.

Он сказал, что полиции, как и политикам, нужно, в первую очередь, говорить с жителями о том, что соблюдение установленных правил в связи с Covid-19 - в интересах всех.

Как сообщалось ранее, во вторник, 31 марта, правительство решило до 5000 евро увеличить штраф за нарушение требований эпидемиологической безопасности и до 2000 евро - за нарушение установленных на время режима ЧС ограничений.