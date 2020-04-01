Умер экс-хоккеист рижского "Динамо" и сборной Латвии Алексей Фроликов

На 64-м году жизни скончался прославленный хоккейный нападающий Алексей Фроликов. Об этом сообщает официальный сайт московского "Динамо".
"Хоккейный клуб "Динамо" Москва от лица руководства, команды и болельщиков выражает искренние соболезнования родным и близким Алексея Викторовича… Динамовская семья понесла невосполнимую потерю", - говорится в сообщении клуба.
За время своей карьеры Фроликов выступал в московском "Динамо", рижском "Динамо", финском "Эссяте" и "Сентерсе", а также в рижской "Пардаугаве".
Фроликов является воспитанником московского "Динамо" и впервые громко заявил о себе на молодёжном чемпионате мира в 1977 году, где стал лучшим бомбардиром сборной СССР.
В составе "бело-голубых" Алексей Фроликов неоднократно завоевывал медали чемпионата СССР, а также выигрывал Кубок СССР (1976).
В сезонах 1992/1993 и 1993/1994 годов Алексей Фроликов выступал за сборную Латвии, игравшую на чемпионатах мира в группах C (1993) и B (1994), забросив в сумме 12 шайб в 14 матчах.