Умер экс-хоккеист рижского "Динамо" и сборной Латвии Алексей Фроликов

"Хоккейный клуб "Динамо" Москва от лица руководства, команды и болельщиков выражает искренние соболезнования родным и близким Алексея Викторовича… Динамовская семья понесла невосполнимую потерю", - говорится в сообщении клуба.

За время своей карьеры Фроликов выступал в московском "Динамо", рижском "Динамо", финском "Эссяте" и "Сентерсе", а также в рижской "Пардаугаве".

Фроликов является воспитанником московского "Динамо" и впервые громко заявил о себе на молодёжном чемпионате мира в 1977 году, где стал лучшим бомбардиром сборной СССР.

В составе "бело-голубых" Алексей Фроликов неоднократно завоевывал медали чемпионата СССР, а также выигрывал Кубок СССР (1976).