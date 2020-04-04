Фото и видео: в Риге перевернулась машина

Поздно вечером в пятницу, 3 апреля, в Риге, на улице Вискалю, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль марки Toyota перевернулся на крышу, сообщает читатель TVNET.
В момент аварии в машине находились два человека - они выбрались самостоятельно.
Спустя несколько минут на место прибыли два расчета Государственной пожарно-спасательной службы, бригада Службы неотложной медицинской помощи и полиция. По наблюдениям читателя TVNET, здоровью автоводителя и пассажира ничто не угрожает.