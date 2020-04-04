Проблемы могут быть с зависимыми: о ситуации после смерти в приюте "Синий крест"

До этого было выявлено 30 случаев заболевания, однако сегодня, 4 апреля, пришло сообщение о смерти одного из пациентов.

Как рассказала Кондрате, клиент уже был "в приличном возрасте" и с "целым букетом" болезней. Он умер ночью, когда, отправляясь в туалет, потерял сознание.

Медики пытались его реанимировать, но тщетно.

"Одна из версий заключается в том, что у него, возможно, был инсульт, однако конкретную причину мы узнаем после патологоанатомического заключения.

В Центр патологий умершего помогли доставить сотрудники Госполиции.

По словам Кондрате, в целом атмосфера в приюте по-прежнему спокойная, но проблемы могут доставить отдельные клиенты, которые страдают от зависимостей.

"К сожалению, мы получили информацию о том, что те, кто находятся вне приюта, в том числе представители СМИ, поступают безрассудно и в обмен на информацию обещают различные блага им.

Стоит понимать, что это уже речь не об информировании общества, а о поиске сенсации, и это опасно, так как эти люди достанут алкоголь, и кто тогда ответит за происходящее?" -риторически спросила Кондрате.

Как уже сообщал RUS.TVNET, в Латвии скончался второй человек с заболеванием Covid-19 - один из постояльцев приюта "Синий крест". Он находился в приюте и не был госпитализирован. У него также не было ярко выраженных симптомов болезни.