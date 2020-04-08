TV3: вузы не планируют переносить сроки сдачи и защиты дипломных работ

Режим чрезвычайной ситуации повлиял на всю сферу образования, в том числе и на студентов латвийских вузов. Например, некоторые студенты не могут продолжать свои бакалаврские и магистерские работы, потому что для этого нужны лаборатории, но они закрыты, сообщает TV3.
"В случаях, когда, например, лабораторную работу невозможно закончить в обычный срок, до Лиго, хочу успокоить студентов, что это не будет академический долг. Можно перепланировать работы на будущее", - в интервью TV3 сообщил проректор РТУ Улдис Суковскис. Весенний семестр у студентов РТУ в этом году закончится 14 августа.
Тем временем в университете имени Паула Страдиня пока не видят необходимости переносить сроки сдачи и защиты бакалаврских или магистерских работ.
"Пока не планируем, если что-то произойдет, или студенты массово будут не успевать, тогда будем решать. Мы мобильны в своих решениях", - говорит проректор учебной части университета Татьяна Коке.
Студенческий Совет Латвийского университета начнет обобщать, у каких студенты сложности с подготовкой и сдачей дипломных работ, чтобы передать информацию руководству, которое, тем временем, ничего переносить пока не планирует.
Как известно, Латвия продлила режим ЧС до 12 мая.
Видео: Cюжет TV3 о ситуации в вузах
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