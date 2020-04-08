TV3: вузы не планируют переносить сроки сдачи и защиты дипломных работ

"В случаях, когда, например, лабораторную работу невозможно закончить в обычный срок, до Лиго, хочу успокоить студентов, что это не будет академический долг. Можно перепланировать работы на будущее", - в интервью TV3 сообщил проректор РТУ Улдис Суковскис. Весенний семестр у студентов РТУ в этом году закончится 14 августа.

Тем временем в университете имени Паула Страдиня пока не видят необходимости переносить сроки сдачи и защиты бакалаврских или магистерских работ.

"Пока не планируем, если что-то произойдет, или студенты массово будут не успевать, тогда будем решать. Мы мобильны в своих решениях", - говорит проректор учебной части университета Татьяна Коке.

Студенческий Совет Латвийского университета начнет обобщать, у каких студенты сложности с подготовкой и сдачей дипломных работ, чтобы передать информацию руководству, которое, тем временем, ничего переносить пока не планирует.

Как известно, Латвия продлила режим ЧС до 12 мая.

Видео: Cюжет TV3 о ситуации в вузах