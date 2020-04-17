Кукушечку не снесло? Наши уже стали съезжать потихоньку от долгого сидения дома

Говорят, что любовь живет три года, но сжимается до трех недель в режиме изоляции. Нет, это мы не про жен и мужей, а про любимые домашние треники.

Оказывается, если сидеть в них каждый день, начинаешь нервно поглядывать на джинсы и искать предлоги к текстильной измене. "Что говоришь? Картохи только 5 кг осталось? Так я сейчас мигом в магазин сгоняю".

Людям становится всё сложнее сидеть дома, даже тем, кому это предписано законом. Читали про этого чувака, который "нагулялся" уже на 4000 евро штрафов? Рассказываем! Обнаружили у мужика вирус и строго сказали 2 недели из дома ни ногой! Приехали проверять - нет его. Выписали штраф на 2000 евро. Второй раз приехали - снова где-то шлындает. Ок, вот вам штраф ещё на 2000. Оба раза его взяли, когда ему понадобилось срочно заправить машину… Не, ну а когда вы ещё увидите такие низкие цены на бензин? 95-й можно залить по еврику!

Конечно, с учетом штрафа в 4 штуки особой экономии не вышло, но, может, хоть успел кофейку на заправке выпить.

Если честно, мы его в чём-то даже понимаем. За время карантина мы сами истосковались по утренней толкучке в автобусе и горячему дыханию на твоей шее в очереди на кассу.

Раньше ты смотрел в глазок и ждал, пока сосед уйдёт с лестницы, чтобы выйти самому, а теперь ты выучил его расписание и караулишь круглосуточно под дверью.

Ну а если кто-то из вас вдруг начнёт температурить, то здравствуй азбука Морзе и нежное общение дрелью по утрам "Три коротких, два длинных? Оу, я тоже скучаю, малыш". Такие вот последствия социального голода.

И вообще, мужчинам после отмены карантина предстоит испытать шквал неловких моментов, ведь они напрочь забудут, что такое рукопожатие. Встретятся два таких товарища, встанут напротив друг друга и - "Хм, как там было-то? Нога? Рука? Тянуть? Хватать?". Главное, чтобы рядом никто собак не выгуливал...

Вообще сегодняшний пост мы хотели писать исключительно в позитивном ключе, но вы же помните, что сейчас 2020 год? В Индонезии вот началось неистовое извержение вулкана! Но, видимо, ему было скучно извергаться одному, поэтому он позвал своих корешей и включился так называемый "Пояс огня" из ещё 15 вулканов. Отличненько! Седых волосиков у нас прибавилось.

По такому случаю хотим обратиться к Илону Маску - Илоша, что там с переселением на Марс-то? Дедлайны как-то поджимают!

А мы, отдел маркетинга и гуманитариев Balticom, всю неделю офигевали от того, что наши технари нашли возможность бесконтактного подключения услуг. Вдумайтесь, они могут подключить вам интернетик, даже не заходя в квартиру! Мы так и не смогли понять, как это происходит, поэтому списали всё на черную магию. В общем, если Вас страшит вирус , но подключиться всё равно хочется - вариант как раз для Вас!

А во сколько ваш сосед выносит мусор?

*Яркий обзор событий недели представляет Отдел маркетинга и гуманитариев Balticom. Хотите высказаться? Пишите!